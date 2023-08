Wenn ihr einen Samsung-Monitor habt, könnt ihr euch bald auf noch schönere Spiele freuen

Was lange währt, wird endlich gut? Zumindest im Falle von Samsungs neuer Bildtechnologie HDR10+ Gaming könnte das der Fall sein.

Nachdem HDR10+ bereits seit geraumer Zeit in Fernsehern integriert ist und Samsung die Technik vor zwei Jahren auch für seine Monitore angekündigt hat, steht nun das erste Spiel bereit, das kompatibel mit HDR10+ sein soll.

Laut der zugehörigen Pressemitteilung handelt es sich hierbei um The First Descendant, welches als Free-to-Play-Spiel am 19. September 2023 als offene Betaversion debütiert.

Mit HDR10+ Gaming verspricht Samsung nicht weniger als eine neue Ära des Gamings , die durch den Debüttitel eingeläutet werden soll.

Die ultimative HDR-Gaming-Erfahrung werde kräftigere Farben, Kontraste und Helligkeit mit sich bringen - hierfür werden allerdings auch kompatible Monitore benötigt.

Laut Samsung zählen hierzu die Odyssey G7 Modelle und aufwärts, die seit 2022 erschienen sind.

HDR10+ Gaming - was bedeutet das?

Um HDR10+ Gaming zu verstehen, müssen wir allerdings erst einmal bei der Grundlage anfangen: HDR steht hierbei für High Dynamic Range und bezeichnet wortgetreu den höheren Dynamikumfang im Vergleich zu regulären Bildinhalten mit SDR ( Standard Dynamic Range ).

So kann SDR etwa sechs Blendstufen darstellen, während bei HDR derer 17 möglich sind. Zugrunde liegt hier die Farbtiefe, die erreicht werden kann: SDR nutzt 8 Bit, während die dynamischeren Inhalte mit 10-Bit-Farbtiefe angezeigt werden.

Aufgrund dieser Farbtiefe erfolgt auch die synonyme Bezeichnung: HDR10 ist letzten Endes das Gleiche wie HDR.

Durch den höheren Dynamikumfang folgen einige direkt sichtbare Vorteile. So kann HDR etwa mehr als eine Milliarde Farben darstellen (SDR: 16 Millionen); zudem ist das Bild hier schlicht heller und kontrastreicher.

Wenn HDR und HDR10 dasselbe bedeutet - wofür steht dann das Plus?

Hiermit ist eine kleine Erweiterung der Technologie gemeint. Die Optimierung von HDR10-Inhalten erfolgt nämlich anhand statischer Metadaten, die auf dem jeweiligen Medium hinterlegt sind. Die fest vordefinierten Daten sind also unveränderlich.

Mit HDR10+ wird aus dem Manko ein Vorteil: Hier werden die Inhalte anhand dynamischer Metadaten festgelegt, sodass praktisch für jede Bildszene die Helligkeit, Farbwerte und der Kontrast optimiert werden können.

Damit wird stets das bestmögliche Bild wiedergegeben, was bei regulärem HDR unter Umständen nicht der Fall sein kann.

Im Übrigen wurde HDR10+ primär von Samsung konzipiert und entwickelt - kein Wunder also, dass das südkoreanische Unternehmen auch bei den Gaming-Monitoren der Vorreiter ist.

HDR10+ Gaming - habt ihr einen kompatiblen Monitor und freut euch auf die kommende Technologie? Nutzt ihr bereits reguläres HDR beim Spielen oder verzichtet ihr auf das Feature? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!