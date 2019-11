Das ungewöhnliche Design des Cybertruck von Tesla polarisiert Fans und Interessenten zu gleich. Der futuristische Elektro-Pickup ist dennoch gut angekommen und hat für Umsätze gesorgt.

Schon am ersten Wochenende wurden laut Angaben von Elon Musk bis zum Montagmorgen insgesamt 200.000 Reservierungen vorgenommen. Dabei kostet die unverbindliche Reservierung 100 US-Dollar - die jedoch auch erstattet werden können, sollte man sich entscheiden, ihn doch nicht mehr zu wollen.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor