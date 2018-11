Shakespeare komplett in einem Tweet - Gesammelte Werke in Thumbnail versteckt

Normalerweise unterliegen Nachrichten bei Twitter in Sachen Umfang deutlichen Beschränkungen. Selbst Tweets mit Bildern, deren Autoren mithilfe von Steganographie Metadaten in die entsprechenden Posts implementieren wollen, scheitern an den Vorgaben der Plattform. Allerdings ist es einem britischen Programmierer gelungen, genau dieses Problem zu umgehen.

Wie Techspot berichtet, postete David Buchanan auf Twitter ein Bild von Shakespeare, das eine ZIP-Datei als mehrteiliges RAR-Archiv mit sämtlichen Werken des Schriftstellers in den Farbprofil-Informationen (ICC) des Bildes enthielt. Gegenüber Motherboard erklärte Buchanan, dass Twitter zwar normalerweise sämtliche Metadaten aus einem geposteten Bild entferne - ICC-Daten seien davon aber nicht betroffen.

Assuming this all works out, the image in this tweet is also a valid ZIP archive, containing a multipart RAR archive, containing the complete works of Shakespeare.



This technique also survives twitter's thumbnailer :P pic.twitter.com/P0Owq9abRC