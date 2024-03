TikTok könnte in den USA bald verboten werden - was das für euch bedeutet

Steht TikTok diesmal wirklich vor dem Aus? (Bild: Adobe Stock - Rootstocks)

TikTok ist eine der beliebtesten Apps weltweit und sorgt unter anderem durch absurde bis gefährliche Trends für Schlagzeilen.

Jetzt soll die Social Media App in den USA verboten werden, wie Reuters berichtet. Die erste Abstimmung, die zu einem Verbot führen könnte, wurde gestern (07. März 2024) durchgeführt und kam zu einem eindeutigen Ergebnis.

TikTok-Sperre: Erste Schritte eingeleitet

Der US-amerikanische Energie- und Handelsausschuss (Energy and Commerce Committee) hat gestern in einer Abstimmung für einen Gesetzentwurf gestimmt, der das chinesische Unternehmen ByteDance dazu auffordert, sich innerhalb von sechs Monaten von der App TikTok zu trennen. Andernfalls würde ein Verbot in den USA drohen.

Der Entwurf wurde mit einem Stimmergebnis von 50-0 eindeutig angenommen.

Wird TikTok jetzt verboten? Das steht noch nicht fest, denn der Gesetzesentwurf muss erst noch durch andere Regierungs-Instanzen bestätigt und schließlich vom US-Präsident unterzeichnet werden. Bis zu einem Verbot kann es also noch eine Weile dauern.

Wann findet die nächste Abstimmung statt? Das US-Repräsentantenhaus wird nächste Woche im Schnellverfahren über das Gesetz abstimmen. Sollte der Entwurf dort angenommen werden, wird schon bald der US-Senat darüber diskutieren und abstimmen. Anschließend muss der Präsident das Gesetz nochmal prüfen und genehmigen.

Warum soll TikTok verboten werden? Dafür gibt es mehrere Gründe:

Sicherheit und Datenschutz : Es besteht die Sorge, dass TikTok Nutzerdaten sammelt und an die chinesische Regierung weitergeben könnte, was die Sicherheit gefährden könnte.

: Es besteht die Sorge, dass TikTok Nutzerdaten sammelt und an die chinesische Regierung weitergeben könnte, was die Sicherheit gefährden könnte. Einfluss auf die Meinungsbildung : Es wird befürchtet, dass TikTok als Plattform für ausländische Einflussnahme genutzt werden könnte, um die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen.

: Es wird befürchtet, dass TikTok als Plattform für ausländische Einflussnahme genutzt werden könnte, um die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen. Nationale Sicherheit: Die USA möchten sicherstellen, dass ausländische Regierungen, insbesondere China, keine sensiblen Informationen über die Plattform sammeln können, um die nationale Sicherheit zu gefährden.

Was sagt TikTok zu dem Gesetzentwurf? Laut Reuters wehrt sich TikTok vehement gegen die Vorwürfe und den Gesetzesentwurf:

»Diese Gesetzgebung hat ein vorbestimmtes Ergebnis: ein totales Verbot von TikTok in den Vereinigten Staaten. [...] Die Regierung versucht, 170 Millionen Amerikaner ihres verfassungsmäßigen Rechts auf freie Meinungsäußerung zu berauben. Das wird Millionen von Unternehmen schaden, Künstlern ein Publikum verwehren und die Existenzgrundlage unzähliger Kreativer im ganzen Land zerstören.«

TikTok gibt nach eigenen Angaben keine Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiter.

Was würde ein Verbot für euch bedeuten?

Wenn die USA das geplante Gesetz erlassen, hätte das in erster Linie Auswirkungen auf die Nutzung in den USA. Es könnte jedoch indirekte Auswirkungen auf TikTok-Nutzer in Deutschland und anderen Ländern haben, insbesondere wenn TikTok beschließt, die Plattform in den USA zu schließen.

Doch Vorsicht: Bei den folgenden Punkten handelt es sich nur um hypothetische Auswirkungen, die eintreten könnten.

Einfluss auf die Community : Wenn die USA schlagartig nicht mehr bei TikTok mitmachen können, werden viele Content-Creator von der Plattform verschwinden. Das könnte für eine gänzlich neue Dynamik der App sorgen.

: Wenn die USA schlagartig nicht mehr bei TikTok mitmachen können, werden viele Content-Creator von der Plattform verschwinden. Das könnte für eine gänzlich neue Dynamik der App sorgen. Veränderung der Plattform : Um zu verhindern, dass andere Länder die App verbieten, könnte ByteDance Maßnahmen einleiten, die das verhindern. Das könnte die Plattform an sich stark verändern - zum positiven oder negativen.

: Um zu verhindern, dass andere Länder die App verbieten, könnte ByteDance Maßnahmen einleiten, die das verhindern. Das könnte die Plattform an sich stark verändern - zum positiven oder negativen. Neue Alternativen: Im Social-Media-Bereich gibt es diverse Apps, die nur darauf warten, TikTok abzulösen. Seien es bekannte Marken wie Facebook oder neue Plattformen. Wenn ein so riesiger Nutzeranteil (rund 170 Millionen US-Nutzer) von der App ausgeschlossen wird, wäre es denkbar, dass eine neue Plattform an Beliebtheit gewinnt, in der auch die US-Nutzer wieder mitmischen können.

Kein Novum: Das ist nicht das erste Mal, dass TikTok eine Verbannung droht. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat schonmal versucht, ein Verbot der App einzuleiten. Letztendlich wurde das Verbot jedoch nicht vollzogen, und TikTok konnte weiterhin in den USA genutzt werden.

Was haltet ihr davon, dass die US-Regierung gegen TikTok vorgeht? Schreibt es uns unten in die Kommentare!