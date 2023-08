27 Jahre nach Release: Mit dieser Technik erstrahlt Tomb Raider in völlig neuem Glanz

Von Indiana Jones inspiriert - und jetzt mit neuer Grafik: ein echter Klassiker. (Bild-Quellen: David Pimborough über Adobe-Stock und Dominus Aurate über YouTube )

Sie kraxelt. Sie klettert. Sie grabräubert. Und das bereits seit 27 Jahren. So lange ist die Veröffentlichung des originalen Tomb-Raider-Spiels aus dem Jahre 1996 bereits her.

In der Zwischenzeit wurde der Original-Entwickler Core Design von Publisher Eidos ausgebrannt und die Serie dreimal runderneuert – einmal erfolglos mit The Angel of Darkness (2003), zweimal erfolgreich mit Legend (2006) und Tomb Raider (2013).

Und sie kraxelt noch immer.

Jüngst in einem YouTube-Video, indem vieles so aussieht wie im Ur-Tomb-Raider aus den 90er Jahren – mit einem entscheidenden Unterschied: Die Licht-und-Schatteneffekte erinnern eher an ein modernes Spiel.

Aber seht selbst, wie Frau Croft in Peru vor Giftpfeilen in Deckung geht:

Was könnt ihr in dem Video sehen?

Basis der Szenen aus dem Video ist Open Lara, eine auch im Browser spielbare Version des Klassikers. Wieso die Lichteffekte darin um ein Vielfaches besser aussehen als im alten Tomb Raider? Weil zusätzlich RTX Remix dafür zum Einsatz gekommen ist.

RTX Remix ist eine Modding-Plattform von Nvidia, dank der alte Spieleklassiker mit Raytracing (beziehungsweise Path Tracing) im neuen Glanz erstrahlen können. Dazu zählt beispielsweise auch Need for Speed Underground 2 von 2004:

Wenn jetzt also Lichtquellen und Schattenwurf nach aktuellem Stand der Spielegrafik das allererste Abenteuer der berühmtesten Archäologin der Videospielgeschichte verschönern, dann ist das eine Mischung aus Alt und Neu.

Denn: Das für die klassischen Tomb-Raider-Spiele so typische, würfelförmige Level-Layout und die Pixelbrei-Texturen beißt sich mit zeitgemäßen Lichteffekten. Ein Hingucker ist das Ganze in unseren Augen dennoch, nicht nur für Retro-Fans.

Auch Tomb Raider 1996 war mal ein Grafikwunder

Was wir heute gerne vergessen: Tomb Raider Anno 1996 war einst ein echter Blickfang. Denn der Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive hat seinerzeit 3dfx-Glide unterstützt.

Wir erinnern uns: 3dfx Glide war eine Grafikschnittstelle der Firma 3dfx, die während der späten 1990er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Andere, klassische Spiele mit Unterstützung für 3fx Glide waren zum Beispiel Quake, Unreal, Diablo 2 oder MechWarrior 2: Mercenaries.

Schöne Schauwerte also, aber ein Wermutstropfen bleibt: Eine für jeden spielbare Version zu dem blickschönen Tomb Raider in Kombination mit RTX Remix hat Dominus Aurate, der YouTuber hinter dem Video, bislang nicht veröffentlicht.

Wenn man aber bedenkt, wie sperrig die Steuerung damals war (und in Open Lara immer noch ist), fällt es doch etwas leichter, das zu verschmerzen. Oder ihr weicht auf das Remake in Form der Anniversary Edition von Tomb Raider aus.

Ihr bekommt von moderner Grafiktechnik in Klassikern nicht genug? Dann schaut euch doch außerdem noch das oben zu sehende Video zu Half-Life 1 aus dem Jahr 1998 mit und ohne Raytracing an.

Was haltet ihr davon, wenn Modder Spiele aus der Hall of Fame grafisch aufpolieren? Seht und spielt ihr sowas gerne, oder genießt ihr Klassiker lieber im Originalzustand? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.