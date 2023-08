Wie beliebt sind die neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia bei euch?

Macht bei unserer aktuellen Umfrage mit und sagt uns, welche GPU in eurem PC steckt.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut die aktuellen Grafikkarten von AMD (Radeon RX 7000) und Nvidia (Geforce RTX 4000) bei euch ankommen, führen wir immer wieder passende Umfragen durch.

Genau darum geht es auch in diesem Artikel.

In unserer stetig anwachsenden Befragung habt ihr mittlerweile 70 Modelle zur Auswahl, da der Markt immer weiter wächst. Wer ein älteres Modell besitzt, der muss gleich also vielleicht etwas länger scrollen. Wollt ihr wissen, wie schnell die verschiedenen GPUs sind, schaut in unserer großen Rangliste nach.

Aber genug der Vorrede und Vorhang auf für die Umfrage! Wie immer gilt: Wir freuen uns über jede Teilnahme.

Die aktuelle Marktsituation ist kompliziert

AMD und Nvidia haben ihre aktuellen GPU-Reihen Ende 2022 auf den Markt gebracht. Sie sind inzwischen also bereits seit vielen Monaten verfügbar - zumindest im Highend-Bereich.

In den niedrigeren Leistungs- und Preisklassen haben sich beide Hersteller dagegen mit dem Release neuer Modelle wie der RTX 4060 (Ti) oder der RX 7600 so viel Zeit gelassen wie wohl nie zuvor.

Darum kommen RXT 4000 und RX 7000 nur tröpfchenweise: Da ist vermutlich primär der extrem hohen Nachfrage durch Corona und durch den Kryptomining-Hype geschuldet, die letztlich zu einer Überproduktion geführt haben.

Zu dieser Zeit sind AMD, Nvidia & Co. mit der Herstellung von Chips nicht mehr nachgekommen. GPUs waren dadurch nicht nur schlecht verfügbar, sondern auch sehr teuer.

Inzwischen hat sich die Situation wieder deutlich gebessert, aber bevor neue Modelle auf den Markt kommen, müssen die mit alten GPUs gefüllten Lager erstmal geleert werden. Ein Prozess, der voranschreitet, aber immer noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Das kann auch Auswirkungen auf den Release von Nvidias RTX-5000-Generation haben. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Neue Grafikkarten von Nvidia: Was zu befürchten war, wird wohl die Realität .

Da viele ihre aktuelle Grafikkarte zu Corona- und Kryptozeiten sehr teuer gekauft haben, ist ein Wechsel zu den neuesten Generationen von AMD und Nvidia außerdem potenziell nochmal weniger attraktiv.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr bereits zu RX 7000 oder RTX 4000 gewechselt habt. Falls ja, welche GPU hattet ihr vorher und warum habt ihr euch für ein aktuelles Modell entschieden? Falls nein, was spricht für euch am meisten gegen den Wechsel zu einer der aktuellen Grafikkarten?