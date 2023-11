Kassenschlager oder Ladenhüter? Neue gegen alte Grafikkarten im Umfrage-Duell

Von AMD über Nvidia bis Intel: Welche Grafikkarte steckt in eurem PC? Macht bei unserer Umfrage mit!

Wir fragen euch immer wieder mal, welche Grafikkarte in eurem Rechner steckt. Aktueller Anlass dafür ist der ungefähr ein Jahr zurückliegende Release der ersten Modelle der neuen (beziehungsweise mittlerweile aktuellen) GPU-Generationen von Nvidia und AMD.

Bevor die passende Umfrage dazu folgt, eine kleine Vorwarnung: Da wir die GPUs einzelnen aufführen und bewusst auch ältere Grafikkarten mit einbeziehen, ist die Umfrage lang. Sehr lang. Um so mehr freuen wir uns über jede Teilnahme!

Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr diesen Artikel sowohl in unserem Gaming- als auch im Tech-Ticker seht und wenn er dort nicht nur einmal auftaucht. Das geschieht, um möglichst viele Antworten zu sammeln. Jetzt geht es aber ohne weitere Umschweife zur passenden Umfrage:

Eine Besonderheit gibt es in Bezug auf die aktuellen GPU-Generationen von AMD (RX 7000) und Nvidia (RTX 4000): Während neue Modelle in der Vergangenheit oft mit relativ kurzem Abstand zueinander erschienen sind, hat das in diesem Fall meist deutlich länger gedauert.

So sind beispielsweise AMDs neueste Grafikkarten RX 7800 XT und RX 7700 XT erst im September 2023 erschienen, also etwa zehn Monate nach dem Top-Modell RX 7900 XTX.

Ältere GPU-Generationen hatten daher im Zeitraum von einem Jahr bessere Chancen, sich weiter zu verbreiten, da es schlicht mehr passende Modelle zur Auswahl gab.

Wie sich die meisten der in der Umfrage genannten Grafikkarten mit Blick auf ihre Performance schlagen, erfahrt ihr in unserer großen Leistungsklassen-Übersicht mit über 85 GPUs unter dem obigen Link.

Welche Grafikkarte steckt in deinem Gaming-PC? Falls du dich bereits für ein Modell der aktuellen Generation entschieden hast, lass uns gerne wissen, warum und welche ältere GPU sie ersetzt hat. Und falls nicht, verrate uns doch, wieso du noch keine der aktuellen Grafikkarten gekauft hast. Vielen Dank für die Beteiligung!