Virtual Reality - Oculus meldet Patent für haptische Handschuhe an

Oculus streckt im Virtual-Reality-Bereich die Finger weiter aus - im wahrsten Sinne des Wortes: Denn der VR-Brillen-Entwickler hat in den USA zwei Patente angemeldet, die sich mit Technologien für spezielle VR- Haptik-Handschuhe befassen.

Wie Vrodo berichtet, handelt es sich beim ersten Patent konkret um einen Handschuh, der mithilfe von Sensoren und speziellen Dehnungsmechanismen Berührungen simulieren und an die Hand des Nutzers weitergeben soll. Das zweite Patent beschreibt einen Handschuh, der über spezielle Kammern Druck an der Hand des Anwenders imitieren soll.

Mit Druck und Stretching zum Haptik-Handschuh

Laut der Patentanmeldung funktioniert der erste Handschuh, indem der Nutzer ihn in der realen Welt mithilfe der implementierten Sensoren kalibriert. Der Handschuh merkt sich dann, wie die Haut der Hände beim Greifen von Gegenständen gedehnt wird. Nimmt der Nutzer dann in der virtuellen Realtität einen Gegenstand in die Hand, gibt der Handschuh die entsprechenden Empfindungen über spezielle Hautdehner an den Nutzer weiter.

Ergänzend dazu hat Oculus im zweiten Patent einen Handschuh angemeldet, auf dem diverse Druckkammern angebracht sind. Diese Kammern üben dann Druck auf die Hand des Nutzers aus, wodurch sich Berührungen an der Hand in diverser Intensität simulieren lassen. Bis wir allerdings tatsächlich in den Genuss eines Handschuhs kommen, der beide Patente kombiniert, dürfte es noch eine Weile dauern - schließlich existiert noch nicht einmal ein Prototyp.