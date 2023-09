Wahnsinns-Wolkenkratzer wird weitergebaut: Wo bald das mit Abstand höchste Gebäude der Welt stehen soll

Der Jeddah Tower soll bald Gebäude der Superlative weltweit in den Schatten stellen (Bild-Quelle: jec.sa)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Der Wolkenkratzer überflügelt den aktuellen Wolkenkratzer-Rekordhalter um über 170 Meter.

Der Bau des Jeddah Towers begann im Jahr 2010, wurde jedoch 2017 unerwartet abgebrochen.

Der Wolkenkratzer wird Hotelzimmer, Büros, Wohnräume, Einkaufszentren und andere Einrichtungen beherbergen. Aber was hat dieser Prunkbau mit Elon Musk zu tun?

Eine beachtliche Höhe von 1.000 Metern soll dieser neue größte Wolkenkratzer der Welt aus Dubai haben. Damit wäre er größer als der Pariser Eiffelturm, dreimal übereinander gestapelt.

Die Rede ist vom Jeddah Tower aus Dubai, dessen langwieriger Bau nach jahrelanger Unterbrechung schon sehr bald weitergehen könnte.

Doch wer steckt hinter der Konstruktion des Super-Wolkenkratzers, warum könnte der ambitionierte Monumentalbau nun doch noch seine Fertigstellung erleben - und was hat das ganze mit Twitter zu schaffen?

Spatenstich für den Jeddah Tower und die höchsten Wolkenkratzer der Welt

Der Bau des Jeddah Towers hat im Jahr 2010 begonnen - und wurde im Jahr 2017 plötzlich abgebrochen. Jetzt verkündet die Jeddah Economic Company, das Unternehmen hinter dem sprichwörtlichen »Turmbau zu Babel«, die Fortsetzung der Bauarbeiten.

Ein Posting auf X (vormals Twitter) zeigt im Schnelldurchlauf, wie der Turm von Januar 2015 bis April 2016 immer höher und höher wird.

Bereits 2008 kündigte der Milliardär Alwaleed bin Talal den Bau des Super-Gebäudes für einen Betrag von 1,3 Milliarden US-Dollar an. Talal ist übrigens auch der zweitgrößte Aktionär der Microblogging-Plattform X, gleich nach Elon Musk selbst.

Das angestrebte Ziel des Prinzen: Den ebenfalls in Dubai stehenden Wolkenkratzer Burj Khalifa als höchsten Wolkenkratzer der Welt ablösen. Zum Vergleich: Der Burj Khalifa hat eine Höhe von 828 Metern. Der Jeddah Tower soll nach Fertigstellung eine Gesamthöhe von 1.000 Metern haben. Damit würde der Jeddah Tower den bisherigen Top-Wolkenkratzer um über 170 Meter übertreffen.

Hoch, höher, am höchsten. Der Jeddah Tower schickt sich an, den Weltrekord für den höchsten Wolkenkratzer der Welt zu knacken. (Bild-Quelle: jec.sa)

Noch ein Vergleich gefällig? Im Westen ist wohl kaum eine Stadt so für ihre Wolkenkratzer bekannt wie New York. Das dortige Chrysler Building mit seiner ästhetischen Art-déco-Krone ist 319 Meter hoch, das Empire State Building erreicht 443 Meter, und das One World Trade Center reicht 541 Meter hinauf.

Wer baut den Jeddah Tower - und wie geht's jetzt weiter?

Dubai beherbergt zahlreiche, beeindruckende Bauwerke und möchte damit Touristen anziehen. Beispiele jenseits des Jeddah Towers sind etwa die Palm Islands oder das gigantische Mond-Hotel.

Der ursprünglich unter dem Namen »Kingdom Tower« hochgezogene Monumentalbau wurde von der US-amerikanischen Architekturfirma Adrian Smith & Gordon Gill entworfen. Den Bau vor Ort übernahm das saudi-arabische Bau- und Immobilienunternehmen Saudi Binladin Group.

Im Verlauf der ersten sieben Jahre ist der Bau sehr schleppend vorangegangen. Bis zum Abbruch des Projekts im Jahr 2017 wurden nur ungefähr ein Drittel des Turms fertiggestellt - 63 der geplanten 252 Stockwerke.

Sieben Jahre hat der Bau des Jeddah Towers bisher veranschlagt. Seit 2017 wurden der Bau pausiert. (Bild-Quelle: jec.sa)

Jetzt, sechs Jahre nachdem das Projekt stillgelegt wurde, wird der ehemalige Kingdom Tower unter dem neuen Namen Jeddah Tower wiederbelebt. Laut Medienberichten soll das Bau- und Immobilienunternehmen Saudi Binladin Group nicht mehr beteiligt sein.

Nun wurden 14 internationale Unternehmen dazu aufgerufen, die begonnene Arbeit der Saudi Binladin Group zu übernehmen und den Prunkbau fertigzustellen. Der Aufruf ging an Firmen aus China, Südkorea und Schweden - aber auch aus Saudi-Arabien selbst. Die Frist zur Unterzeichnung des Vertrags wurde auf Ende dieses Jahres gesetzt.

Ein Glitzern und Funkeln: So soll der Jeddah Tower nach Fertigstellung aussehen. (Bild-Quelle: jec.sa)

Nach Fertigstellung soll der Wolkenkratzer ein großes Hotel, Büro- und Wohnräume, Einkaufszentren, Cafés, Fitnessstudios und ähnliche Lokalitäten beherbergen. Ursprünglich war als Hotel eine Niederlassung der Luxuskette »Four Seasons« angedacht. Damit Besucher und Anwohner sich schnell durch den Wolkenkratzer bewegen können, sollen zudem 58 Hochgeschwindigkeitsfahrstühle verbaut werden.

Ob die im Jahre 2008 angekündigten Baukosten von 1,3 Milliarden US-Dollar bis zur Nutzbarmachung des Gebäudes eingehalten werden, oder längst übertrumpft wurden, bleibt abzuwarten.

Beobachtet ihr mit Neugierde den Bau des neuen, höchsten Wolkenkratzers der Welt? Oder könnt ihr nach Shanghai Tower, Fairmont Makkah Clock Tower, Ping An International Finance Centre und anderen Turmbauten den Himmel nicht mehr sehen? Könnt ihr solchen am Himmelszelt kratzenden Super-Gebäuden etwas abgewinnen, oder ist das für euch ein internationaler Wettlauf um »Wer hat den größten Monolithen herumstehen?«