Warnhinweis bei YouTube für User mit Ad-Blocker sorgt für heiße Debatte im Netz

Youtube will mit einem neuen Warnhinweis die Nutzung von Werbeblockern unterbinden

Werbung auf YouTube ist zahlreich und nervig - da sind sich viele Nutzer einig. Um diese zu umgehen, muss man sich kostenpflichtig für YouTube Premium anmelden oder man nutzt die kostenlose Alternative - einen Ad-Blocker.

Dass solche Werbeblocker dem Videoportal ein Dorn im Auge sind, ist offensichtlich. Nun blendet das Unternehmen erstmals eine Warnmeldung ein - und die Nutzer sind nicht erfreut.

»Ad-Blocker sind auf Youtube nicht erlaubt«

YouTube hat begonnen, bei einigen Nutzern einen Warnhinweis anzuzeigen, wenn festgestellt wird, dass sie einen Ad-Blocker verwenden. Das Banner enthält den Hinweis »Ad Blockers are not allowed on YouTube« und weist darauf hin, dass Werbung notwendig ist, um den Dienst für Milliarden von Nutzern kostenlos zu halten.

Nutzer können sich entscheiden, den werbefreien Videodienst durch ein kostenpflichtiges Premium-Abo zu nutzen oder die kostenlose Variante mit Werbung fortzusetzen. Der Hinweis kann einfach weggeklickt werden, ohne jegliche Konsequenzen.

Die Nutzung von Werbeblockern ist in den Nutzungsbedingungen von YouTube nicht ausdrücklich untersagt, jedoch ist es verboten, die Inhalte der Videos zu verändern, was Raum für Interpretationen bietet.

Die von Google angestrebte Alternative ist der Dienst YouTube-Premium. Dieser bietet werbefreies Ansehen gegen eine monatliche Gebühr an. Momentan kostet die günstigste Variante 12 Euro pro Monat.

Das Geschäft von YouTube hat im letzten Quartal 2022 aufgrund von rückläufigen Werbeeinnahmen geschwächelt. Nutzer, die mit dem Banner konfrontiert wurden, haben größtenteils negativ darauf reagiert und kritisieren die »Gier« von YouTube. In den letzten Jahren hat sich die Menge an Werbeanzeigen dramatisch erhöht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Früher gab es nur einen einzigen Werbespot am Anfang eines Videos, der auch übersprungen werden konnte. Inzwischen sind zwei oder sogar drei Clips keine Seltenheit mehr und oftmals lassen sich diese nicht überspringen. Hinzu kommen Sponsorclips der YouTuber selbst und Werbespots, die mitten im Video abgespielt werden.

Der Warnhinweis wird derzeit nur Nutzern in den USA angezeigt und es ist unklar, ob er weltweit ausgeweitet wird. Sollte der Warnhinweis angezeigt werden, obwohl man keinen Ad-blocker benutzt, kann man sich bei YouTube beschweren.

Was haltet ihr von dieser Warnmeldung? Wie würdet ihr reagieren, sollte Google sich dazu entscheiden, diese auch in Deutschland anzuzeigen? Haltet ihr den Standpunkt von YouTube für gerechtfertigt oder ist die Anzahl an Werbespots übertrieben, sodass ein Ad-Blocker praktisch notwendig ist? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!