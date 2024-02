iPhone 16: Neue Leaks zur Akkukapazität haben gute und schlechte Nachrichten

Der Akku des iPhone 16 könnte mit einer Ausnahme besser ausfallen als beim Vorgänger.

Im vergangenen September kam die iPhone-15-Serie auf den Markt. Drei Monate sind für die Smartphone-Welt eine gefühlt sehr lange Zeit, weshalb sich die Gerüchteküche bereits am Nachfolger orientiert.

Zum iPhone 16 gibt es nun neue Leaks, wonach Apple bei allen Modellen der neuen Generation an der Akkukapazität schraubt. Die Veränderung erfolgt dabei im positiven wie im negativen Sinn.

Das behauptet der Leak: Laut dem für gewöhnlich gut informierten Leaker @MajinBuOfficial auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X, wird das iPhone 16, mit Ausnahme des Pro-Modells, in allen Varianten eine veränderte Akkukapazität erhalten.

So soll das reguläre iPhone 16 mit 3.561 mAh ausgestattet werden, während das iPhone 16 Pro Max eine Batterie mit 4.676 mAh Kapazität arbeiten soll. Damit würden beide Versionen einen etwa 5 bis 6 Prozent größeren Akku als ihr jeweils direkter Vorgänger erhalten.

Den umgekehrten Weg soll Apple demzufolge allerdings beim iPhone 16 Plus gehen: Statt den bisherigen 4.383 mAh sollen im kommenden Smartphone nur noch 4.006 mAh stecken. Zum Pro-Modell kann der Leaker bisher keine Angaben machen.

Zudem wird die Bauform der Batterie des iPhone 16 Pro Max geändert. Statt der bisherigen L-Form werde das Akkuformat an der Aufmachung der anderen Modelle angepasst. Dies hänge mit einem neuen Design der internen Struktur zusammen.

Mit einem größeren Akku wäre wahrscheinlich auch eine längere Laufzeit der jeweiligen iPhones die logische Konsequenz.

Unklar ist allerdings, warum Apple ausgerechnet beim iPhone 16 Plus eine kleinere Kapazität einführen soll. Abgesehen von der reinen Größe, ist die Plus-Version Feature-seitig identisch mit dem regulären Modell und gilt als das ausdauerndste iPhone der jeweiligen Generation.

Das iPhone 16 Pro indes hatte bereits in der Vergangenheit in einem Gerücht zum Akku seinen Auftritt: Ein Prototyp war aufgetaucht, der die Batterie des kommenden Modells zeigte - und nur wenig Besserung versprach.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Seid ihr mit der Akkulaufzeit eures iPhones zufrieden? Oder ist die Batterie eine Schwachstelle, an der Apple unbedingt in den nächsten Generationen arbeiten soll? Nutzt ihr bestimmte Features (nicht), um die Akkuleistung eures Smartphones zu verlängern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wenn ihr mögt!