Google löscht schon bald inaktive Accounts - so bewahrt ihr euer Konto

(Bildquelle: Adobe Stock - Andreas Prott)

Vor rund einem halben Jahr hat Google angekündigt, mit inaktiven Accounts aufzuräumen. Hierfür wurde eine »Gnadenfrist« eingeführt: Habt ihr euch zwei Jahre lang nicht in eurem Google-Konto angemeldet, wird dieses kurzerhand und unwiderruflich gelöscht.

Der Hintergrund liegt in der Sicherheit des Nutzers, wie das Unternehmen damals erklärte. So seien über längere Zeit inaktive Konten deutlich seltener mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) geschützt, was eine sehr wichtige und laut Google-Daten auch sehr effektive Schutzmaßnahme darstellt:

Bislang war allerdings noch unbekannt, wann Google mit der Aufräumaktion beginnen möchte. Durch einen neuen Beitrag im Hilfecenter steht aber nun fest, an welchem Datum die ersten inaktiven Accounts gelöscht werden.

Inaktive Google-Konten: Wann werden die Accounts gelöscht?

Wie Google im erwähnten Eintrag erklärt, fange man frühestens am 1. Dezember 2023 damit an, inaktive Konten zu löschen.

Zuvor sollen Konten, die vor der Löschung stehen, noch einmal informiert werden. Laut Google soll dies als Benachrichtigung auf die jeweilige Gmail-Adresse sowie auf eventuell hinterlegte Wiederherstellungs-Mails geschehen.

Mit der Account-Löschung verliert ihr den Zugriff auf sämtliche hinterlegten Daten. Hierzu zählen auch alle mit Google verknüpften Dienste, also etwa G-Mail, Google Drive, YouTube oder Workspace.

Auch Konten auf anderen Webseiten, die sich über euren Google-Account anmelden, können so in Gefahr geraten. Ebenso sind dann sämtliche in der Cloud hinterlegten Dateien weg.

Immerhin macht es Google euch vergleichsweise leicht, euer Konto wieder als aktiv zu markieren. Demzufolge definiert das Unternehmen Accounts aktiv, wenn folgende Aktionen durchgeführt werden:

Lesen oder Senden einer E-Mail

Nutzung von Google Drive

Anschauen eines YouTube-Videos

Teilen eines Fotos (via Google Photos App)

Herunterladen einer App im Play Store

Verwenden der Google-Suchmaschine

Anmeldung per Google bei Diensten von Drittanbietern

Dabei ist es irrelevant, welches Gerät ihr für die Reaktivierung eures Accounts verwendet - Hauptsache, ihr seid auf eurem Google-Konto angemeldet. Einmal reaktiviert, gilt euer Konto wieder zwei Jahre lang als aktiv.

Jetzt seid ihr gefragt: Müsst ihr euch bei eurem Google-Account anmelden, um es vor der Löschung zu schützen oder seid ihr ohnehin dauerhaft eingeloggt? Oder sind euch Googles Richtlinien gerade recht, um euer Alt-Konto loszuwerden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!