Das neueste WhatsApp-Feature erweckt euer digitales Ich zum Leben

Ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch, und das auch noch an einem Montag: Im Laufe dieses Artikels beschäftigen wir uns zwangsläufig mit meiner Visage. Sorry! Wenn ihr leidensfähig genug seid, solltet ihr dennoch weiterlesen, denn ich erkläre euch alles Wissenswerte zum neuesten WhatsApp-Feature, dass derzeit Einzug in den beliebten Messenger hält.

So erstellt ihr einen 3D-Avatar als neuen Star eures Profils

Die Rede ist von der Möglichkeit, euch selbst als 3D-Avatar zu erstellen und zukünftig als Profilbild zu nutzen. Das Prinzip kennt ihr auch im Gaming-Bereich von vielen Diensten, etwa Microsofts Xbox Live. Wer schon einmal Die Sims gespielt hat, findet sich ohnehin direkt im Editor zurecht.

Wo finde ich das Feature? Die neue Funktion findet ihr in den Einstellungen von WhatsApp. Geht dazu je nach Betriebssystem folgendermaßen vor:

Android : Tippt oben rechts auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen . Dort findet ihr die neue Rubrik Avatar . Tippt darauf und schon öffnet sich der Editor. Später könnt ihr euren Avatar hierrüber auch bearbeiten oder wieder löschen.

: Tippt oben rechts auf die drei Punkte und dann auf . Dort findet ihr die neue Rubrik . Tippt darauf und schon öffnet sich der Editor. Später könnt ihr euren Avatar hierrüber auch bearbeiten oder wieder löschen. iOS: Tippt unten rechts in der Menüleiste auf Einstellungen. Auch dort solltet ihr auf einen Blick bereits die neue Kategorie Avatar entdecken.

Ich bekomme die Funktion nicht angezeigt, und nun? Ruhe bewahren! Das ist kein Grund, direkt einen Status darüber zu verfassen oder sein Leid bei Instagram zu beklagen. Die Entwickler schreiben im offiziellen Blog, dass man die Funktion derzeit ausrolle. Das heißt, dass nicht alle Geräte gleichzeitig dran sind, sondern ihr eventuell ein paar Tage länger warten müsst.

Der Editor ist kinderleicht zu bedienen und geizt nicht mit Optionen. Neben grundlegenden Einstellungen wie Kopfform, Mund, Augenbrauen, Lippen und natürlich der Frisur werden viele weitere Details abgedeckt: Auch Muttermale, Bindis, Piercings und sogar Hörgeräte werden angeboten, was sehr löblich ist!

Ihr müsst einfach nur von Kategorie zu Kategorie hopsen und euer Aussehen festlegen. Sehr hilfreich: Ihr könnt jederzeit die Frontkamera eures Smartphones hinzuschalten, um euer echtes Antlitz mit eurem virtuellen Ich abzugleichen.

Für meinen Geschmack hätten es aber gerne ein paar zusätzliche Brillenfarben sein dürfen. Meine Wenigkeit trägt ein königsblaues Gestellt, im Editor hatte ich jedoch nur die Wahl zwischen Eisblau und Minzgrün. Entschieden habe ich mich dann notgedrungen für Dunkelgrün, weil diese Farbe noch am ehesten nach was aussah.

Wenn euch das Endergebnis zusagt, könnt ihr den 3D-Avatar speichern, sodass ihn Freunde und Familie in Zukunft betrachten können. Außerdem lässt sich der Avatar auch als Grundlage für ein neues Profilbild nutzen. Geht dazu in den Avatar-Einstellungen auf Profilbild erstellen .

Ihr erhaltet sogar ein personalisiertes Sticker-Set für den täglichen Chat-Gebrauch. Euer 3D-Avatar posiert in verschiedenen Posen und drückt eine ganze Reihe an Gemütszuständen aus, damit ihr euch auch ohne Worte sofort verständlich machen könnt. Damit verfügt mein virtuelles Alter Ego auf einen Schlag über eine größere emotionale Bandbreite als ich. Nichts Weltbewegendes, aber meiner Meinung nach eine sehr nette Spielerei!

Und natürlich könnt ihr euer 3D-Ich auch jederzeit wieder löschen. Tippt dazu in den Einstellungen einfach auf Avatar löschen und schon kehrt ihr zu eurem klassischen Profilbild zurück. Ihr könnt das neue WhatsApp-Feature also gefahrlos einfach ausprobieren und schauen, ob es euch gefällt.

Habt ihr schon euren 3D-Avatar erstellt? Wenn ja, wie gefällt euch das neue Feature? Spaßiger Zeitvertreib oder in euren Augen doch eher unnütze Spielerei ohne Mehrwehrt? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare!