WhatsApp wird vorgeworfen, uns permanent abzuhören - Was ist dran?

WhatsApp muss sich schwere Vorwürfe gefallen lassen. Was ist dran?

Seit einigen Wochen häufen sich die Vorwürfe, dass WhatsApp das Mikrofon von Android-Nutzern abhört, wie der der Evening Standard berichtet. Das britische News-Portal beruft sich dabei auf Quellen von Reddit, der Samsung Support-Seite und nicht näher genannte Beiträge auf Google.

Außerdem hat Foad Dabiri, Entwickler bei Twitter, am 6. Mai getwittert, dass WhatsApp ihn beim Schlafen abhöre. WhatsApp hat diese Vorwürfe später dementiert.

Im Post wird erläutert, es würde sich um einen Bug handeln, der Falschinformationen in der Datenschutzübersicht von Android-Geräten anzeigt.

In einem weiteren Tweet erklären sie, wie der Zugriff auf das Mikrofon funktioniert:

»Benutzer haben volle Kontrolle über ihre Mikrofoneinstellungen. Sobald die Erlaubnis erteilt wurde, greift WhatsApp nur dann auf das Mikrofon zu, wenn ein Nutzer einen Anruf tätigt oder eine Sprachnotiz oder ein Video aufnimmt - und selbst dann ist diese Kommunikation durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, sodass WhatsApp sie nicht hören kann«

Von offizieller Seite handelt es sich also um ein technisches Problem und WhatsApp arbeitet nach eigenen Angaben mit Google an einer Lösung. Es gibt jedoch eine prominente Person, die den offiziellen Aussagen von WhatsApp nicht glaubt.

Elon Musk hat Zweifel - mit perfektem Timing

Am 9. Mai hat Elon Musk auf den Tweet seines Mitarbeiter Foad Dabiri reagiert und behauptet »WhatsApp kann man nicht trauen.«

Nur einen Tag später kündigte er massive Veränderungen für die Direktnachrichten auf Twitter an. Diese zeitliche Nähe der Ereignisse könnte nun Vermutungen entstehen lassen, dass Musk Twitter zu einem Konkurrenten von WhatsApp machen möchte.

So kündigte er an, dass es bald möglich sein werde, auf jeden Beitrag in einem Thread direkt zu antworten. Bisher war dies nur auf die neuesten Einträge möglich.

Außerdem sollen Direktnachrichten künftig durchgehend verschlüsselt werden und auch Video- und Audionachrichten sollen eingeführt werden.

Hört uns WhatsApp nun ab oder nicht?

Weder wir noch andere Außenstehende können wohl mit Gewissheit sagen, ob es sich nur um einen Bug handelt oder ob WhatsApp seine Nutzer tatsächlich abhört. Elon Musk scheint zwar eine klare Meinung zu haben. Die kurz nach den Vorwürfen gegen den Messenger angekündigten Änderungen, die Twitter immer mehr zu einem Konkurrenten für WhatsApp machen sollen, taugen aber auch nicht als Beleg.

Sollten wir weitere Informationen zu diesem Thema erhalten, werden wir darüber berichten.

Was denkt ihr? Macht Elon Musk WhatsApp Druck, weil er tatsächlich denkt, dass sie tatsächlich Nutzer abhören? Oder möchte er nur die »Konkurrenz« schlechtreden? Würdet ihr komplett auf WhatsApp verzichten, wenn Twitter zu einer guten Alternative werden sollte? Welcher Dienst soll noch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!