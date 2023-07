WhatsApp bekommt bald endlich ein wichtiges Feature zum Schutz eurer Privatsphäre

(Bild: Dima Solomin über Unsplash)

Wer öfter in größeren WhatsApp-Gruppenchats unterwegs ist, kennt das Problem: Kaum schreibt man in dieser Gruppe, wird die eigene Handynummer für jeden Teilnehmer offen angezeigt. In einer neuen WhatsApp-Beta wird dies nun adressiert.

Anonym in Gruppenchats bleiben

Bis auf Administratoren sind die Namen der Teilnehmer normalerweise in einem Community-Chat voneinander verborgen.

Reagiert man jedoch auf eine Nachricht in der Gruppe, wird plötzlich die eigene Handynummer für jeden sichtbar, wodurch die Anonymität verloren geht.

WABetaInfo berichtet über eine neue Funktion, die »Phone Number Privacy« heißt, und passenderweise eure Handynummer vor neugierigen Blicken schützt.

Aktiviert man die neue Funktion, wird zuerst eine Warnmeldung angezeigt. Diese weist darauf hin, dass, obwohl man die eigene Nummer verbirgt, Gruppenadministratoren und Personen, die man als Kontakt gespeichert hat, sie weiterhin sehen werden.

Wenn man dann selbst eine Person kontaktieren möchte, die ihre Nummer versteckt hat, muss man zuerst eine Anfrage senden.

Ist man der Administrator der Gruppe, steht einem die Funktion nicht zur Verfügung. Nur Gruppenteilnehmer haben Zugriff auf diese.

Mehr zum Thema WhatsApp Dieses neue WhatsApp-Feature ist kinderleicht und nützlich. Wir erklären wie’s funktioniert von Patrick Poti

Die neue Funktion ist bisher nur für Beta-Tester verfügbar. Wann sie für alle Nutzer ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass der Rollout, wie bei vergangenen Updates, in Wellen geschehen wird, weshalb nicht jede Person das Feature gleichzeitig erhalten wird.

Habt ihr auf diese Funktion gewartet? Welche wünscht ihr euch sehnlichst für WhatsApp oder benutzt ihr eine andere Messenger-App? Schreibt es uns in die Kommentare!