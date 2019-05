Werbung in WhatsApp kommt 2020 im Status-Bereich

Erst hieß es, WhatsApp-Nutzer müssen sich noch 2019 auf erste Werbeanzeigen in der Messenger-App einstellen. Doch mittlerweile hat sich das Startdatum für Werbeeinblendungen auf 2020 verschoben.

Im vergangenen Jahr hatte WhatsApp-COO Matt Idema angekündigt, dass die Schonfrist für den Messenger abgelaufen sei – Facebook will mit der App Geld verdienen. Doch bis wir WhatsApp nicht mehr werbefrei nutzen können, dauert es offenbar länger als ursprünglich geplant.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj