Wichtiges Samsung-Event: Warum es wegen Falt-Handys früher stattfinden könnte

Im Hause Samsung hat die Vorstellung von neuen Produkten im Monat August Tradition. Doch dieses Jahr soll die breit aufgezogene Produktpräsentation namens Samsung Unpacking bereits im Juli stattfinden – zusammen mit der Vorstellung der Foldables Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 und dem Wearable Galaxy Watch 6.

Das geht aus einer Meldung hervor, veröffentlicht auf sammmobile.de.

Wieso wird Samsung Unpacking vorverlegt?

Eine konkrete Stellungnahme dahingehend, wieso das Branchen-Event vorgezogen werden könnte, steht bislang aus – nicht auszuschließen ist jedoch: der Zusammenhang mit einer Spekulation, auf den ein Insider jüngst hingewiesen hat.

Denn: Aufgrund der neuartigen Scharniere von Foldable Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 sollen die Geräte rund einen Monat in die Herstellung gehen. GameStar Tech hat berichtet.

Auf welche Geräte dürfen sich Samsung-Jünger freuen?

Es wird gemutmaßt, gemunkelt und getuschelt – aber egal, ob sich Samsungs Unpacking-Event im Juli oder August ereignen wird: Mit der Präsentation der nachfolgenden Gadgets darf gerechnet werden:

Foldables Galaxy Z Flip 5 und Fold 5

In-Ear-Kopfhörer (Neudeutsch: Ohrhörer) Galaxy Buds

Wearable Galaxy Watch 6

Premium-Tablet Galaxy Tab S9

Was wir über Foldables und Smartwatch bereits wissen

Zu den oben genannte Foldables und das Samsung-Wearable hat GameStar Tech erst kürzlich berichtet. Gleich hier unten folgen einige der Eckdaten, die bislang zu den beiden Geräten bekannt sind:

Zu Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 wissen wir bereits:

Wassertropfen-Scharnier: Durch ein solches liegen die jeweiligen Display-Hälften flach aufeinander – respektive die Lücke zwischen den beiden Hälfte ist verschwindend gering

Durch ein solches liegen die jeweiligen Display-Hälften flach aufeinander – respektive die Lücke zwischen den beiden Hälfte ist verschwindend gering Beide Geräte sollen IPX8-zertifiziert sein – das heißt praktisch: Beide Smartphones können mehr als einen Meter unter Wasser funktionieren – und das für mindestens 30 Minuten. Zudem soll mit der Zertifizierung ein Eindringen vor Schmutz und Staub gewährleistet sein.

– das heißt praktisch: Beide Smartphones können mehr als einen Meter unter Wasser funktionieren – und das für mindestens 30 Minuten. Zudem soll mit der Zertifizierung ein Eindringen vor Schmutz und Staub gewährleistet sein. Die beiden Smartphones sollen sich in der Größe nur um 0,2 mm voneinander unterscheiden

nur um 0,2 mm voneinander unterscheiden In puncto Speicher-Optionen sollen geboten werden: 256 GByte, 512 GByte und 1 TByte (für das Samsung Galaxy Z Fold 5) und 128 GByte, 256 GByte und 512 GByte (für das Galaxy Z Flip 5)

Zur Samsung-Smartwatch Galaxy Watch 6 ist bis dato die unten stehenden Eckdaten bekannt (Kollege Duy Linh Dinh hat berichtet):

Neuer verbauter Prozessor: Dieser soll Exynos W980 heißen - und ungefähr 10 Prozent schneller sein als Exynos W920; dieser steckt in den aktuellen Smartwatches Galaxy Watch 4 und 5.

Dieser soll Exynos W980 heißen - und ungefähr 10 Prozent schneller sein als Exynos W920; dieser steckt in den aktuellen Smartwatches Galaxy Watch 4 und 5. Hergestellt mittels 5 nm(Nanometer)-Verfahren , was die Leistung und Energieeffizienz des Geräts steigern soll

, was die Leistung und Energieeffizienz des Geräts steigern soll Die Rückkehr des physisch drehbaren Rings: ehemals ein Alleinstellungsmerkmal der Wearables des südkoreanischen Herstellers, setzte Samsung zuletzt mit der Galaxy Watch 4 auf eine digitale Touch-Version des Rings. Die anstehende Samsung-Smartwatch-Generation soll wahlweise sowohl mit physischem (Galaxy Watch 6 Classic) als auch mit digitalem (Galaxy Watch 6) ausgestattet sein.

Schmachtet ihr Samsungs Unpacking Event entgegen - und falls dem so ist: Auf welche nigelnagelneue Gerätschaft aus Samsungs Gerätepark freut ihr euch persönlich am meisten? Tauscht euch dazu gerne in unseren Kommentaren aus.