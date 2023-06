Windows 11 23H2: Diese neuen Features erwarten uns im nächsten großen Update

Das nächste große Update für Windows 11 sollte im Herbst erscheinen. (Bild: Microsoft)

Microsoft hat vor kurzem eine Menge neuer Features für Windows 11 auf seiner jährlichen Build-Konferenz verkündet. Diese und andere werden für das nächste große Update mit der Version 23H2 im Herbst erwartet. Wir haben sie für euch zusammengefasst.

Windows Copilot: Ein fest integrierter KI-Assistent

Ein KI-Sprachassistent wird fest in Windows 11 integriert. (Bild: Microsoft)

Das größte neue Feature für Windows 11 ist ein KI-Assistent mit dem Namen »Windows Copilot«. Dieser basiert auf derselben Technologie, die auch von Bing Chat und Microsoft 365 Copilot verwendet wird.

Der neue KI-Assistent wird Cortana ersetzen und den Nutzern bei allen möglichen Aufgaben rund um den PC aushelfen. Wie auch Bing, wird der Copilot komplexe Fragen beantworten können. Zusätzlich wird er Funktionen von eurem PC auf Befehl ausführen können.

Aufgerufen wird der neue Assistent über einen Button in der Taskleiste. Klickt man auf diesen, öffnet sich am Bildschirmrand ein Chatfenster, in das man einen Befehl oder eine Frage eintippen kann. Nutzer im Windows Insider-Programm werden das neue Feature schon in diesem Monat testen können.

7zip und RAR werden nativ unterstützt

Die beiden beliebten Formate für komprimierte Archive werden in Windows 11 bald nativ unterstützt werden, was das Nutzen von Drittanbieter-Tools überflüssig macht. Ab Version 23H2 wird man ganz einfach über das Kontextmenü oder den Explorer 7zip- und RAR-Dateien erstellen und entpacken können.

Taskleisten-Gruppierungen aufheben

Ein Windows 11-Feature, das eher gemischt bei den Nutzern ankommt, ist die Gruppierung von App-Instanzen in der Taskbar. Wer zum Beispiel mehrere Fenster von Google Chrome offen hat, sieht diese in der Taskleiste nicht, bis man mit der Maus über das Symbol der App fährt. Anschließend werden die verschiedenen Fenstergruppen angezeigt.

Diese Funktion lässt sich ab Version 23H2 deaktivieren. Außerdem kehrt eine Option zurück, die es Nutzern erlaubt, die App-Icons in der Taskleiste mit Labels zu versehen.

Der Explorer bekommt ein visuelles Makeover

Der Explorer bekommt ein Design, das an Internetbrowser erinnert. (Bild: Microsoft)

Der Dateiexplorer bekommt ein neues Design, das sehr an das Aussehen von Webbrowsern erinnert. Oben findet man die Tabs, eine Adresszeile, Vor- und Zurück-Tasten und eine Suchzeile.

Darunter befinden sich die üblichen Explorer-Werkzeuge, wie Kopieren, Ausschneiden und Einfügen. Auch das Aussehen von Ordnern und Detailansichten wird überarbeitet, damit diese mehr zur Designsprache des gesamten Betriebssystems passen.

Außerdem wird das neue Gallerie-Feature freigeschaltet. Dieses ähnelt den Gallerie-Apps, wie man sie auch von iOS und Android kennt. Damit sind alle eure Bilder, die auf eurem PC oder OneDrive gespeichert sind, an einem Ort sichtbar. Auch Bilder auf eurem Handy werden hier angezeigt, wenn ihr PhoneLink eingerichtet habt.

Mehr Anpassungsmöglichkeiten für das Widget Board

Mit dem Update auf 23H2 erhält das Widget-Board erweiterte Anpassungsoptionen. Es werden neue Layouts eingeführt, die es den Nutzern erleichtern, das Board nach ihren Bedürfnissen anzupassen. Ein Layout ermöglicht es beispielsweise, Widgets vom Newsfeed zu trennen.

Es gibt Gerüchte, dass Microsoft Desktop-Widgets wieder einführen möchte. Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass ein solches Feature für das nächste Update von Windows 11 geplant ist.

Cloud-Backup für Windows

Mit dem Update auf Version 23H2 bringt Microsoft endlich ein Cloud-Backup-Feature für Windows 11-Nutzer. Damit kann man sämtliche Einstellungen, Dateien und Apps als Backup auf OneDrive sichern.

Allerdings hat die neue Funktion einen Haken: Da der Wiederherstellungsprozess über den Microsoft Store abläuft, werden nur Apps, die es auch offiziell in diesem gibt, gesichert.

Eingebaute Steuerung von RGB-Peripherie

Gaming Peripherie ist oft mit anpassbaren LEDs ausgestattet. (Bild: Corsair)

Die Einstellungen von Windows 11 bekommen in der Kategorie »Personalisierung« eine neue Seite mit dem Namen »Windows Lightning«. Auf Deutsch könnte sie »Windows Beleuchtung« heißen.

In dieser werden Nutzer ihre verbundenen Geräte mit RGB-Beleuchtung anpassen können - ganz ohne Installation von Drittanbieter-Software.

Aktuell muss für fast jedes Gerät, das anpassbare Beleuchtung besitzt, die passende Software heruntergeladen werden. Wer also einen Gaming-PC besitzt, der mit jeder Menge LED-Peripherie ausgestattet ist, wird sich über dieses neue Feature freuen.

Paint wird dunkel

Kaum eine andere App ist so lange Teil von Windows gewesen wie Paint - und das ändert sich auch nicht in Version 23H2.

Im Gegenteil: Nach 37 Jahren bekommt Microsofts rudimentäre Bildbearbeitungssoftware einen Dark Mode. Außerdem wird das Heranzoomen in Paint mit einem neuen Drop-Down-Menü verbessert.

Dev-Home und Dev-Drive für Entwickler

Eine neue Funktion namens »Dev Drive« ermöglicht es Entwicklern, eine spezielle Systempartition für die Softwareentwicklung zu erstellen. Diese Dev Drive-Partition ist im ReFS-Format formatiert und bietet eine verbesserte Leistung für Projekte mit Hunderten und Tausenden von Dateien, wie beispielsweise Spiele oder komplexe Anwendungen.

Zusätzlich zu Dev Drive gibt es die neue App »Dev Home«, die speziell dafür entwickelt wurde, die Einrichtung einer neuen Entwicklermaschine so einfach wie möglich zu machen. Dev Home bietet außerdem einen Überblick über Ihre Maschine, GitHub-Projekte und mehr.

Zusätzlich enthält die neue App Systemüberwachungs-Widgets, die man entweder direkt zur Dev Home-App oder zum Widget Board hinzufügen kann.

Auf welche der neuen Features freut ihr euch besonders und welche wünscht ihr euch für die Zukunft? Falls ihr noch Windows 10 verwendet: Kann euch dieses Update zum Updaten bewegen oder werdet ihr noch eine Weile bei eurem jetzigen Betriebssystem bleiben? Welche Gründe sprechen eurer Meinung nach gegen ein Upgrade auf Windows 11? Schreibt es uns in die Kommentare!