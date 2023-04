Windows 11 will für mehr Privatsphäre sorgen: Neues Feature macht euren Rechner "blind"

Windows 11 bekommt neue Privatsphäre-Einstellungen.

Moderne Rechner bestehen aus mehr als CPU und Monitor. Einige von ihnen prüfen sogar, ob ihr euch aktuell noch vor dem PC befindet. Wer das nicht möchte, kann die Funktion künftig einfach ausschalten.

Microsoft hat eine Vorabversion von Windows 11 mit den entsprechenden Einstellungen ausgestattet. In einem Blogbeitrag geht das Unternehmen genauer auf die Funktionsweise der Einstellungen ein.

Sensoren, die die Anwesenheit des Endnutzers messen, haben natürlich auch Vorteile. Microsoft selbst nutzt sie etwa, um per Windows Hello das Anmelden ohne Passwort zu ermöglichen.

Allerdings ist nicht jedem ganz wohl dabei zumute, wenn der Rechner die eigene An- und Abwesenheit registriert. Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, hat Microsoft die Einstellungen von Windows 11 um zwei neue Optionen erweitert.

Die neuen Einstellungen in der Vorabversion. (Bildquelle: Microsoft)

Die Einstellungsmöglichkeiten sind ab der Vorabversion KB5025299 verfügbar und hören auf die Bezeichnung Presence sensing access und Let apps access presence sensing . Bisher können damit nur Windows Insider auf das neue Feature zugreifen.

Mit der ersten Einstellung könnt ihr also einstellen, ob überhaupt eine Anwesenheitserkennung stattfinden soll. Mit zweiterer Option könnt ihr dann einschränken, welche installierten Apps darauf zugreifen dürfen.

Beide Optionen finden sich in den Windows-Einstellungen im Untermenü Datenschutz und Sicherheit . Auch findet sich dort eine Historie, welche Apps wann in der Vergangenheit auf die Erkennung zurückgegriffen haben.

