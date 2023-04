Besser spät als nie: Windows 11 schaut bei Apple ab und will damit ein uraltes PC-Problem lösen

Wer schon mal einen Windows-PC benutzt hat, weiß, dass sich ein Programm auf diesem Betriebssystem gerne mal aufhängt. Dann färbt sich die Anwendung oftmals in einem transparenten Weiß und reagiert auf nichts mehr.

Bisher musstet ihr dann immer den Taskmanager öffnen und so den Task schließen. Alternativ kann man natürlich auch auf die Antwort des Programms warten, wenn man besonders viel Zeit und Hoffnung investieren will. Das bringt in den meisten Fällen allerdings recht wenig.

Laut tomshardware.com bekommt Windows 11 nun ein Feature, das sich wohl an Apples Force Quit orientiert. Mit dieser Funktion lassen sich Anwendungen direkt aus der Taskleiste (beziehungsweise aus dem Mac Dock) beenden.

Taks leichter schließen mit Windows 11

In der neuesten Testversion von Windows 11 haben Tester eine Funktion entdeckt, die es erlauben soll, Tasks direkt in der Taskleiste zu beenden. Bisher kann man das Fenster nur auf herkömmliche Weise schließen, indem man einen Rechtsklick auf die Taskleiste durchführt und dann auf schließen geht.

Das bringt bekanntlich nicht sonderlich viel, wenn sich das Programm aufhängt. Dann hilft nur eins: Taskmanager öffnen und Task beenden. Im Härtefall sogar den Dienst schließen.

In dem neuen Entwickler-Build soll ein Rechtsklick auf die Anwendung ausreichen, um einen widerspenstigen Task abzuschießen. Dazu muss nur ein Haken in den Einstellungen gesetzt werden: Einstellungen → Privatsphäre und Sicherheit → Für Entwickler → Haken bei »End Task« setzen.

Es ist allerdings Vorsicht geboten, wenn ihr einen Task auf diese Weise schließt, vor allem, wenn er sich nicht aufgehängt hat. Im schlimmsten Fall können Daten beschädigt werden, wenn ihr ein Programm zwingt, sich zu schließen.

Daher ist das kommende Feature nur mit Vorsicht zu genießen.

Nicht ganz spruchreif

Noch scheint das Feature in der Testversion Probleme zu machen oder gar nicht erst zu funktionieren. Wir können allerdings davon ausgehen, dass das Feature nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.

Wie häufig seid ihr von Anwendungen genervt, die sich aufhängen? Das kann nunmal öfter vorkommen, als einem lieb ist. Habt ihr das Problem öfter? Wie geht ihr gegen das Problem vor? Lohnt sich das Warten oder gehört ihr zum Team-Task Manager? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in die Kommentare!