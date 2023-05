Zwei neue alte Features finden ihren Weg zurück zu Windows 11

Windows 11 bekommt, was Windows 10 bereits hatte.

Microsoft ist bekannt dafür, alte Funktionen aus Windows in neuen Versionen zu entfernen, nur um sie später wieder in das Betriebssystem aufzunehmen. Ein notorisches Beispiel dafür war das Startmenü in Windows 8.

Auch in Windows 11 fehlen noch einige Features, die vorher Teil von früheren Versionen waren. Zwei davon sollen nun in einem zukünftigen Update ihren Weg auf das Betriebssystem zurückfinden.

Die Sekundenanzeige kehrt (umständlich) zurück

Seit dem Release von Windows 11 mit der Version 21H2 wurde die Option zur Anzeige von Sekunden in der Taskbar-Uhr entfernt. Microsoft begründete die Entscheidung damit, dass die Live-Anzeige von Sekunden die Prozessorauslastung erhöht und sich daher negativ auf Akkulaufzeit und Energieverbrauch auswirkt.

Mit dem Registrierungs-Editor lässt sich die Sekundenanzeige in der Taskbar wieder aktivieren.

Mit dem Mai-Update für Windows 11 mit der Bezeichnung »KB5026372« bringt Microsoft das Feature nun doch zurück - allerdings in versteckter Form.

Um die Sekundenanzeige in Windows 11 zu aktivieren, müsst ihr erst einmal das neue Windows Update herunterladen und installieren.

Anschließend öffnet ihr den Registrierungs-Editor. Tippt dafür einfach »regedit« in die Suchzeile der Taskbar ein. Macht einen Rechtsklick auf die App und wählt »Als Administrator ausführen«.

Navigiert anschließend zu folgendem Pfad:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Klickt mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle und wählt Neu -> DWORT-Wert (32-Bit). Nennt die neue Datei »ShowSecondsInSystemClock«.

Macht einen Doppelklick auf diese und ändert den Wert von 0 auf 1. Anschließend werden euch die Sekunden in der Taskleiste angezeigt.

Microsoft hat inzwischen bestätigt, dass die Option in zukünftigen Builds von Windows 11 auch in den Systemeinstellungen zu finden sein wird.

Zusätzlich wird Microsoft eine Option anbieten, die das Gruppieren von mehreren App-Instanzen in der Taskbar verhindert. Seit Windows 10 werden mehrere Fenster einer App, wie zum Beispiel von einem Browser, in einem einzigen Icon auf der Taskbar kombiniert. Dies soll in einem zukünftigen Update abschaltbar sein.

Gibt es weitere Funktionen, die ihr euch für Windows 11 zurück wünscht, die vorher schon einmal Teil von Windows waren? Und welche Features fehlen eurer Meinung nach bisher gänzlich? Wo kann Microsoft nachbessern? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!