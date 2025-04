»Wir haben einen riesigen Fehler gemacht – 40 Jahre lang«: Microsoft gesteht, dass im Hause Windows die Türen und das Dach fehlen

Windows 12 bekommt ein fixes Wallpaper mit einer Steinwand – (k)ein Scherz! (Bild: Microsoft, stock.adobe.com - valeriy555)

Meine Nachbarin Martina-Stefanie Droste-Obermann von Sulzbaden konnte noch nie viel mit Fenstern anfangen. Aber an Windows führt ja heutzutage kaum ein Weg vorbei.

Seitdem sie das Betriebssystem von Microsoft nutzt, hat sie jedoch eines die ganze Zeit gestört: »Überall Fenster, mindestens ein Wallpaper, aber ich sehe keine Türen und kein Dach – sadge«.

Eine nachvollziehbare Enttäuschung, auf die fast 40 Jahre nach Erscheinen der ersten Version von Windows endlich auch Microsoft gestoßen ist. Und in Redmond gibt man nun reumütig zu: »Wir haben einen riesigen Fehler gemacht!«.

Dagegen ist es das reinste Kinkerlitzchen, Windows wie im folgenden Video zu sehen trotz Warnung neu zu starten, während die Installation eines Updates läuft:

5:00 Wir ignorieren die Windows-Warnung, den PC nicht auszuschalten und es passieren merkwürdige Dinge

Den Stein ins Rollen brachte nicht meine Nachbarin, sondern der weltweit bekannte Influencer Mirco Dämpfer (Name von der Redaktion geändert).

Was soll ich sagen, mein Name ist Gates und ich weiß von nichts. Auf jeden Fall von keinen Toren, Türen oder Dächern in Windows. Steve ist schuld!