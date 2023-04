Waage ohne Gewichtsangabe? Withings probiert’s mit motivierenden Nachrichten

Withings neue Waage verzichtet auf eine Gewichtsanzeige, wenn ihr das wollt.

Gewicht abnehmen ist wahnsinnig schwierig. Wenn die Zahl auf der Waage nicht sinkt, dann ist das frustrierend, keine Frage. Dem will Withings mit seiner Body Smart-Waage entgegenwirken und verzichtet dafür je nach Einstellung auf das Anzeigen des Gewichts. Kostenpunkt der Waage: rund 100 Euro.

Warum sollte man das tun wollen?

Demotivation ist klar ein Grund, doch nicht jeder, der auf der Waage steht, möchte abnehmen. Waagen nehmen mittlerweile nicht nur Daten über das Gewicht auf, sondern auch beispielsweise über den Muskelaufbau oder den Körperfettanteil.

Im Eyes-Closed-Modus zeigt euch die Body Smart entsprechend motivierende Nachrichten gemäß dessen, was ihr sehen wollt. So ein Feature ist nicht neu, die QardioBase 2 besitzt so eine Einstellung ebenfalls. Dort wird mit einem lachenden oder traurigen Smiley angezeigt, ob man zu oder abgenommen hat. Allerdings ist das natürlich an ein Gewichtsziel gekoppelt.

Des Weiteren ist der Modus für Menschen mit Essstörungen interessant. Die möchten möglicherweise gar nichts über ihr Gewicht wissen, sondern einfach nur ihren Muskelaufbau oder andere Daten ihres Körpers überwachen.

Essstörungen sind ein ernstzunehmendes Thema, das zeigt die Waage von Withings mit dem Eyes-Closed-Modus. Wenn du unter Essstörungen leidest oder jemanden kennst, der davon betroffen ist, melde dich bei den entsprechenden Beratungsstellen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

ANAD e.V., Versorgungszentrum Essstörungen

In der Withings-App lassen sich all diese Daten auslesen, auf Wunsch natürlich auch das Gewicht.

Das steckt sonst noch in der Waage

Zusätzlich zu den typischen BIA-Metriken führt die Body Smart auch den Grundumsatz (BMR) und das metabolische Alter ein. Diese Funktionen sind zwar nicht bei Markteinführung verfügbar, werden aber laut Withings zusammen mit einem Schwangerschaftsmodus über ein Update im Mai nachgeliefert.

Der Grundumsatz gibt an, wie viele Kalorien eine Person im Ruhezustand verbrennt, während das metabolische Alter diese mit anderen Personen der gleichen Altersgruppe vergleicht.

Darüber hinaus lassen sich außerdem Daten über die Luftqualität, gelaufene Schritte oder das Wetter anzeigen.

Die neue Waage verfügt darüber hinaus über ein Farbdisplay, im Gegensatz zum Schwarz-Weiß-Display der früheren Waagen. Die Batterielebensdauer beträgt laut Withings mit drei AAA-Batterien bis zu 15 Monate.

Withings bringt eine Waage auf den Markt, die euch auf Wunsch das Gewicht nicht anzeigt, sondern mit Nachrichten motiviert. Haltet ihr das für eine gute Idee? Glaubt ihr, dass man dadurch leichter an sein Ziel kommt? Was haltet ihr generell von smarten Waagen? Nutzt ihr selbst eine? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und sprecht darüber.