Microsofts neue Xbox Series S beseitigt einen der größten Kritikpunkte

Die neue Xbox Series S ist schwarz und hat mehr Speicher (Bild-Quelle: Xbox).

Im gestrigen Xbox-Showcase wurden nicht nur jede Menge neue Spiele vorgestellt. Es gab auch Zuwachs bei den Xbox-Konsolen. Microsoft hat eine neue Version der Series S vorgestellt, die nicht nur im neuen Gewand erscheint, sondern auch ein Upgrade erhalten hat - allerdings ist sie auch etwas teurer.

Vor allem Game Pass-Nutzer profitieren

Einer der Hauptkritikpunkte der Xbox Series S ist der verhältnismäßig kleine Speicher für eine Konsole, die nur digitale Spiele installieren kann. Besonders in Verbindung mit dem Game Pass ist der geringe Speicher einschränkend. Ab Werk hat die Xbox Series S nur 364 GByte.

Die neue Version der All-Digital-Konsole von Microsoft kommt in schwarz und wird 1 TByte Speicher besitzen. Sollte es sich hierbei um dieselbe SSD handeln, wie sie auch bei der Xbox Series X zum Einsatz kommt, könnte die neue Xbox Series S etwa 800 GByte nutzbaren Speicher besitzen.

Die neue Xbox-Konsole ist eine gute Option für alle, die nicht unbedingt die höchste Auflösung und die schnellsten Frameraten bei Konsolenspielen benötigen. Der größere Speicher ist gerade in Verbindung mit Game Pass und digitalen Spielen sehr willkommen.

Für alle, die schon eine Xbox Series S-Konsole besitzen, lohnt sich das Upgrade weniger. Wer den Speicher erweitern möchte hat hier zwei Möglichkeiten:

Über USB eine externe SSD oder Festplatte anschließen

Einer der proprietären SSDs von Seagate und Western Digital kaufen

Geht ihr mit der ersten Option, könnt ihr Series S/X-optimierte Spiele auf den externen Datenträgern speichern und sie bei Bedarf auf den internen Speicher verschieben, um sie zu spielen. Ältere Xbox-Spiele lassen sich auch ohne Verschieben starten und spielen.

Wollt ihr hingegen auch optimierte Spiele von einem externen Datenträger spielen, bleibt einem nur der Griff zu den teuren Speicherkarten von Seagate und Western Digital. Bei diesen kosten die günstigsten Varianten mit 512 GByte knapp 95 Euro.

Die neue Xbox Series S erscheint am 1. September und wird 350 US-Dollar kosten. Wie hoch der Euro-Preis ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von der neuen Xbox Series S? Werdet ihr sie euch kaufen? Und was haltet ihr von dem Preis? Ist dieser zu nah an der digitalen Playstation 5? Habt ihr selbst eine Xbox Series S und seid unzufrieden mit der Speicherkapazität? Oder kommt ihr gut zurecht mit dieser? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!