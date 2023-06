Halo auf der PlayStation? Vermutlich nicht mehr in diesem Leben. (Bildquellen: Sony, Nemesis Now Ltd)

Den Traum, dass jede Konsole mit jedem Spiel bedient wird, träumen viele von uns. Die Realität sieht allerdings anders aus: Final Fantasy 16 gibt’s (erst mal) nur auf der PS5, Zelda-Titel werden wohl auf alle Ewigkeit auf Nintendo-Konsolen bleiben.

Wenn’s nach Microsoft-CEO Satya Nadella ginge, würden wir alles auf allem zocken.

Ich habe keine Liebe für eine Welt mit Exklusivtitel übrig

Nadella sagt, dass er die Exklusivität von Konsolenspielen gerne abschaffen würde, wirft aber Sony vor, den Markt und den Wettbewerb zu bestimmen.

Der Microsoft-Chef äußerte sich im Rahmen einer Zeugenaussage im Verfahren FTC gegen Microsoft bezüglich des Kaufs von Activision-Blizzard dazu. Er sprach dabei über Microsofts Cloud-Gaming-Strategie, interne Gaming-Ziele und mehr.

Im Rahmen der Aussage wurde Nadella zu Xbox-Exklusivtiteln befragt. Dazu sagte er:

Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne alle Exklusivtitel auf Konsolen abschaffen, aber das kann ich nicht bestimmen, vor allem nicht als Akteur mit einem geringen Marktanteil auf dem Konsolenmarkt. Der marktbeherrschende Akteur [Sony] hat den Wettbewerb auf dem Markt über Exklusivtitel definiert, und das ist die Welt, in der wir leben. Ich habe nichts übrig für diese Welt.

Nadellas Aussage ist ein Gegenangriff

Sony-Chef Jim Ryan äußerte sich nicht gerade zimperlich gegen Microsoft.

Ebenfalls im Rahmen des Prozesses um den Activition-Blizzard-Deal äußerte sich am Tag zuvor Sonys PlayStation-Chef Jim Ryan. Der befand, dass Xbox-Exklusivtitel wie Starfield nicht wettbewerbswidrig seien.

Ryan behauptete auch, dass Publisher den Xbox Game Pass für wertvernichtend halten und dass es für Sony wichtig sei, massiv in die Entwicklung und Veröffentlichung von First-Party-Titeln zu investieren, um einen Vorteil gegenüber der Xbox Game Pass-Konkurrenz zu haben.

Meinung des Autors Maxe Schwind Der Deal um Activision-Blizzard ist ein heißes Eisen und die Aussagen im oben angesprochenen Prozess sollten immer in diesem Kontext betrachtet werden. Mir stößt Microsofts Aussage allerdings auf. Hand aufs Herz: Wir werden niemals Halo auf einer PlayStation-Konsole spielen. Um die Konsolenexklusivität aufzuheben, veröffentlicht Microsoft seine Titel parallel auf PC - und ist damit fein raus. Xbox hat traditionell die schwächeren Eigenmarken im Vergleich zu Nintendo und Sony - und letztere reichen AAA-Titel wie God of War immerhin auf dem PC nach. Nicht anders würde es Microsoft mit seinen Spielen tun. Um dieses Versäumnis aufzuwiegen, geht Microsoft auf Shopping-Tour, pay 2 win quasi. Mir graut schon vor dem Release von The Elder Scrolls 6, wenn Microsoft von Konsolenexklusivität nichts hören will, weil das Rollenspiel auch auf dem PC kommt, PlayStation-Spieler aber womöglich leer ausgehen werden - und das, obwohl man Skyrim mittlerweile auf jeder Smartwatch spielen kann.

Bereits am 27. Juni berichteten wir, dass Phil Spencer mit PlayStation vor Gericht abgerechnet hat.

Wie steht ihr zu Spielen, die nur auf bestimmten Konsolen erscheinen? Findet ihr, dass das den Markt belebt? Sollten wir Zelda auf jeder Plattform spielen dürfen? Kauft ihr euch für bestimmte Titel sogar Konsolen? Oder lacht ihr euch ins Fäustchen, weil ihr ohnehin nur am Rechner zockt? Teilt uns gerne eure Meinung zu diesem heiklen Thema in den Kommentaren mit.