Xiaomi 13 Ultra: Launch-Termin steht fest - Hersteller zeigt erstes Bild der Leica-Kamera

Das Xiaomi 13 Ultra wird dem Design des 12S Ultra ähneln und wieder ein rundes Kameramodul verbaut haben. (Bild: Xiaomi)

Xiaomi kündigte über ihr Twitter-Konto an, das Xiaomi 13 Ultra in einem Enthüllungs-Event am 18. April vorzustellen. Das Event wird in Beijing stattfinden und der chinesische Hersteller zeigt auch schon das erste Bild des neuen Top-Smartphones.

Ganz im Sinne der Partnerschaft mit dem deutschen Kamerahersteller Leica wird die Kamera im Hauptfokus der Veranstaltung stehen. Das Motto lautet »A shot above« und könnte ein Hinweis auf eine leistungsstarke Telekamera sein.

Design orientiert sich am Xiaomi 12S Ultra

Während die anderen Smartphones der 13er-Reihe von Xiaomi eckige Kameramodule besaßen, wird das Xiaomi 13 Ultra ein rundes besitzen, das stark dem Design des Xiaomi 12S Ultra ähnelt.

Dieses sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, da es einen großen 1-Zoll-Bildsensor besaß und mit Leica zusammen entwickelt wurde.

Man kann gespannt sein, welche Neuerungen Xiaomi und Leica in das 13 S Ultra gesteckt haben. Wenn man bedenkt, dass die Vorgänger schon randvoll mit Features waren, wird das nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zu diesen Features gehören zum Beispiel der große 1-Zoll-Sensor, 10-Bit-Raw-Dateien, ein komplexes Objektiv mit acht Linsenelementen und ein Teleobjektiv, das inspiriert wurde von klassischen Portrait-Objektiven von Leica.

Die technischen Daten des Xiaomi 13 Ultra sind noch nicht bekannt, dafür wurden schon einige Fotos veröffentlicht, die mit dem Handy geschossen worden sind.

Anhand der Metadaten dieser Bilder und durch »Aufpolieren« von Xiaomis Teaserbild durch Twitter-User wissen wir, dass das Handy einen Brennweitenbereich von 12 bis 120 mm (Vollformat-Equivalent) haben wird und die Blende von F1.8 bis F3.0 reichen wird. Wahrscheinlich wird diese nicht variabel sein, da die Sample-Fotos ausschließlich die drei Blenden F1.8, F1.9 und F3.0 aufweisen.

Vom direkten Vorgänger, dem 12S Ultra, gab es sogar einen Prototypen mit M-Bajonett, für die Montage von Leica-Objektiven. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass ein solches Smartphone weiterhin nur ein Konzept bleiben wird.

Das 12S Ultra ist offiziell nur in China gelauncht. Xiaomi hat inzwischen bestätigt, dass der Nachfolger, also das für den 18. April erwartete Xiaomi 13 Ultra, global erscheinen wird.

Was haltet ihr von Xiaomis Plänen? Welche Kamera-Features sind für euch bei einem Smartphone am wichtigsten und glaubt ihr, dass das Xiaomi 13 Ultra eine Chance gegen die aktuellen Platzhirsche von Apple, Samsung und Google haben wird? Ist für euch die Kamera das wichtigste Feature eines Smartphones oder worauf legt ihr am meisten Wert? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!