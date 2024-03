Die TV-App von YouTube bekommt ein »interaktiveres« Design - mit Shop-Funktion am Bildschirmrand

YouTube bastelt an einem neuen Design der App für Smart-TVs. (Quelle: Google)

Die Videoplattform YouTube lässt sich über eine Vielzahl von Medien beziehen - eine davon ist der Smart-TV, der in der Regel eine native App hierfür vorinstalliert hat.

Diese App wird nun einer kleinen Neugestaltung unterzogen, die zu einer besseren Nutzererfahrung führen soll, wie die YouTube-Entwickler in einer Mitteilung erklären.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze Neues Design der YouTube TV-App soll mehr Interaktion im Wohnzimmer ermöglichen.

Neues Fenster an der rechten Seite des Bildschirms zeigt zusätzliche Informationen zum Video.

Enthält etwa Live-Daten zu Sportereignissen und Produktinformationen, die zu Shopping-Seiten führen.

Vollbild-Modus des Videos bleibt unverändert, Design wird sukzessiv als Update verteilt.

Zwar sei das klassische Fernsehen laut YouTube »historisch ein passives Erlebnis«, doch mit dem neuen Design der TV-App soll mehr Interaktion Einzug in die Wohnzimmer halten.

Die Interaktion äußert sich in einem neuen Info-Fenster, welches auf Wunsch an der rechten Seite des Bildschirms geöffnet werden kann.

Hierbei wird der eigentliche Video-Player etwas verkleinert, dafür stehen neben der Beschreibung und zugehörigen Kommentaren weiterführende Informationen zum Video.

Explizit genannt werden etwa Live-Daten zu Sportereignissen, aber auch gewissermaßen eine Weiterentwicklung der klassischen Teleshopping-Sender. Denn unterhalb der Kommentare findet sich künftig auch ein Abschnitt über »Produkte in diesem Video«.

Unten rechts findet sich künftig eine Shopping-Anzeige bei passenden YouTube-Videos. (Quelle: Google)

Der Abschnitt führt laut dem Portal The Verge zu einem QR-Code, der per Smartphone ausgelesen werden kann und zu einer entsprechenden Shop-Seite führt. Direkt über den TV lässt sich ein Kauf also noch nicht durchführen.

Immerhin bleibt der Vollbild-Modus des jeweiligen YouTube-Videos unberührt von dieser Anpassung. Das neue Design soll sukzessive in den nächsten Wochen als Update verteilt werden.

Ob Streaming-Player wie Googles hauseigener Chromecast oder der Amazon Fire TV Stick ebenfalls ein solches Update erhalten oder zumindest vorläufig nur die nativen TV-Apps mit dem neuen Design ausgestattet werden, geht aus der YouTube-Mitteilung nicht hervor.

Was haltet ihr vom neuen Design der TV-App für YouTube? Empfindet ihr die zusätzlichen Einblendungen als störend oder seid ihr froh, künftig nicht mehr aktiv nach den Produkten suchen zu müssen? Bleibt ihr ohnehin immer im Vollbild-Modus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!