YouTube will einigen von euch künftig viel weniger Videos empfehlen - das könnt ihr jetzt dagegen tun

Eine Einstellung sorgt bei YouTube künftig für eine minimalistische Startseite.

Wenn ihr YouTube öffnet, bekommt ihr auf der Startseite direkt eine ganze Reihe von Videoempfehlungen angezeigt. Die sollen euren Interessen entsprechen und so zum Klick animieren.

Für einige aber könnte sich das Aussehen der Startseite bald drastisch ändern. Denn unter Umständen seht ihr hier bald keine Videos mehr - sondern lediglich das Menü und die Suchleiste.

Damit euch die Änderung betrifft, müsst ihr im Voraus aber eine bestimmte Einstellung getroffen haben.

YouTube: Kein Feed für empfohlene Videos

Was ist passiert? YouTube hat in einem Blog-Beitrag angekündigt, die Startseite anzupassen. Denn wer die Video-Plattform nutzt und dabei den Videoverlauf abgeschaltet hat, soll dort keine Videoempfehlungen mehr erhalten. Auch betroffen sind jene unter euch, die noch keinen nennenswerten Videoverlauf besitzen.

Bisher zeigte YouTube bei fehlendem Videoverlauf generische Videoempfehlungen - künftig also stattdessen gar keine mehr.

Auf der YouTube-Startseite seht ihr aktuell noch unabhängig von euren Einstellungen Videoempfehlungen.

Auf der Startseite, die sich zu einem großen Teil aus ebensolchen Videoempfehlungen zusammensetzt, soll euch stattdessen nur noch die Suchleiste und das Menü auf der linken Seite angezeigt werden.

YouTube hat angekündigt, die Änderung ab heute auszurollen. Bis das Update bei allen Accounts angekommen ist, sollen aber noch ein paar Monate vergehen.

Warum macht YouTube das? Mit der Neuerung will die Plattform klarer machen, welche YouTube-Features sich für Videoempfehlungen auf den Videoverlauf verlassen und die Bedienung vereinfachen für alle, die lieber die Suche verwenden, statt Empfehlungen zu durchstöbern.

Das könnt ihr jetzt tun: Ob das neue Feature an- oder abgeschaltet ist, hängt von euren Einstellungen ab. Um Videoempfehlungen zu erhalten, müsst ihr also in den Einstellungen auch den Videoverlauf aktivieren.

Umgekehrt könnt ihr Videoempfehlungen auch aktiv abschalten, indem ihr den Videoverlauf deaktiviert.

Die entsprechende Einstellung findet ihr nicht direkt bei YouTube, sondern in euren Google-Accounteinstellungen. Dort gibt es den Bereich Meine Google-Aktivitäten . Hier klickt ihr auf YouTube-Verlauf und (de-)aktiviert diesen.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Wie findet ihr die Änderung von YouTube? Wird die Startseite dadurch aufgeräumter und übersichtlicher? Oder ist das nur ein Schachzug der Video-Plattform, um euch zum Aktivieren des Videoverlaufs zu bewegen? Findet ihr die Videoempfehlungen von YouTube überhaupt hilfreich? Schreibt es uns in die Kommentare!