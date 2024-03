2,4 Millionen US-Dollar Strafe und die Vernichtung aller Kopien: Nintendo Switch-Emulator Yuzu ist am Ende – und ein weiterer Emulator gleich mit

Für Emulationsfans ein Schock: Yuzu und Citra werden eingestellt. (Bild: Nintendo)

Kritischer Schlag und K.O. in der ersten Runde: Nach nur einer Woche haben sich die Entwickler des Switch-Emulators namens Yuzu und Nintendo geeinigt, berichten unter anderem ntower und Gamereactor. Erst letzte Woche hat das japanische Unternehmen Klage eingereicht (via PC Gamer).

Das war passiert: Nintendo macht den Emulator für die Massenpiraterie von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verantwortlich und erklärt, dass es »keine legale Möglichkeit gibt, Yuzu zum Spielen von Nintendo Switch-Spielen zu verwenden«.

Yuzu-Entwickler geben bei

Alle Zeichen standen zunächst auf Kampf. Die Entwickler hatten einen Anwalt eingeschaltet, doch gestern reichten Yuzu und Nintendo überraschend einen gemeinsamen Antrag zur Beilegung der Klage ein. Die Yuzu-Entwickler erklärten sich bereit, Nintendo eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 2,4 Millionen Dollar zu zahlen, so das Papier.

Die Herausgeber von Yuzu haben sich verpflichtet, Folgendes zu unterlassen:

»Öffentliches Anbieten, Bereitstellen, Vermarkten, Bewerben, Fördern, Verkaufen, Testen, Hosten, Klonen, Vertreiben oder anderweitiger Handel mit Yuzu oder einem Quellcode oder Funktionen von Yuzu.«

»Abtretungen oder Übertragungen, die Gründung neuer Einrichtungen oder Vereinigungen oder die Verwendung anderer Mittel zur Umgehung oder anderweitigen Umgehung der [oben] genannten Verbote.«

Ein weiterer Emulator wird gleich mit eingestellt.

Im Zuge der außergerichtlichen Einigung wird auch der 3DS-Emulator namens Citra eingestellt, wie auf Twitter/X bekannt gegeben wurde.

Sieg von Nintendo nicht selbstverständlich

Yuzu gegen Nintendo hätte die erste juristische Auseinandersetzung um Emulationen seit mehr als 20 Jahren sein können – und ein Sieg des Unternehmens wäre nicht selbstverständlich gewesen.

Die Klagen von Sony in den frühen 2000er Jahren gegen die Emulatoren von Connectix und Bleem! gingen beide zugunsten der Emulatorentwickler aus. Allerdings ist die Technologie weiter vorangeschritten und laut Nintendo diente Yuzu in erster Linie dazu, technische Maßnahmen zu umgehen.

Grundsätzlich ist das Verwenden eines Emulators legal. Allerdings benötigt eine Emulationssoftware eine BIOS-Kopie des Systems, das sie darstellen soll, und das Herunterladen einer solchen ist illegal, da der Code rechtlich geschützt ist.

Wie glaubt ihr, wird sich Nintendos Schlag gegen Yuzu auswirken? Wird der Emulator unter neuem Namen wieder auftauchen? Schreibt es gerne in die Kommentare.