Asus zeigt im Trailer: Das Zenfone 12 Ultra ist jetzt endgültig ein großes Handy

Asus hat mit einem Trailer das neue Zenfone 12 Ultra vorgestellt. Das Smartphone baut auf dem gut bewerteten Vorgänger auf.

Bis zum Zenfone 10 hatte Asus noch an einer besonders kompakten Bauweise festgehalten. Mit dem Zenfone 11 im letzten Jahr wurde dieser Design-Aspekt jedoch verändert. Das Zenfone 12 Ultra soll Asus als Smartphone-Hersteller jetzt noch bekannter machen.

Hier die wichtigsten Details:

- Display: 6,78 Zoll FHD + AMOLED mit 144 Hertz

- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

- RAM: 16 GB

- Speicher: 512 GB

- Hauptkamera: 50 MP

- Frontkamera: 32 MP

- Betriebssystem: Android 15

Asus bietet das Zenfone 12 Ultra in den Farben Ebony Black, Sakura White und Sage Green an. Die UVP liegt bei 1.099 Euro und der Release ist am 6. Februar. Linh hat zuletzt das Asus ROG Phone 9 Pro für euch getestet, das sich sogar einen unserer Awards sichern konnte.