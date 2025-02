So sieht die Insta360 Link 2C in Polarweiß aus

Insta360 hat eine neue Version Link 2C Webcam vorgestellt. Die 4K-Kamera fürs Home Office gibt es jetzt auch in Weiß.

Das Modell unterscheidet sich abseits der Farbe nicht von der schwarzen Version. Die Stärken und Features sind also dieselben:

- 4K-Auflösung

- KI-Rauschunterdrückung

- Gute Schwachlichtleistung

- Tracking und Framing

- Bokeh-Effekt

- Whiteboard-Erkennung

- Adaptiver Fokus

- App-Steuerung

Die Insta360 Link 2C in Polarweiß kann ab sofort für eine UVP in Höhe von 169,99 Euro bestellt werden. Nicht unbedingt etwas, was man mit ins Büro nimmt, aber ebenfalls erstaunlich praktisch für Aufnahmen mit Tracking ist diese Drohne, die Fernando getestet hat.