12 Monate PS Plus nur 34,99€, Switch-Games reduziert - E3 Warmup-Deals bei Saturn

Saturns E3-Warmup-Deals stimmen Gamer aller Plattformen auf die bevorstehende Messe in den USA ein. Gestern haben wir uns die VR-Deals genauer angeschaut und eventuell den einen oder anderen Leser in die virtuelle Realität getrieben, heute sind die Konsolen dran.

So gibt es aktuell 12 Monate Playstation Plus im Wert von 49,99€ für nur 34,99€ - und für weniger als drei Euro im Monat sollte niemand auf die Gratis-Spiele und den nur mit PS Plus möglichen Online-Multiplayer verzichten. Im Juni beispielsweise gibt es das grandiose Adventure Life is Strange sowie Killing Floor 2 gratis zum Plus-Abo.

12 Monate Sony Playstation Plus für nur 34,99€

Nintendo Switch: günstige Games

Im Sommer verliert das stickige Wohnzimmer schnell den Reiz als gemütlicher Gaming-Raum, glücklich ist also wer flexibel zocken kann. Das ermöglicht Nintendos Switch, die als Hybridkonsole sowohl am TV als auch mobil funktioniert. Einige hochkarätige Spiele dafür hat Saturn aktuell im Angebot:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild dürfte zwar zu fast jedem Switch-Neukauf fast schon automatisch dazugehören, wer noch nicht zugeschlagen kann bekommt nun aber die Chance für nur 47,99€. Auch die pfiffige Minispielsammlung 1-2-Switch, deren ursprünglicher Preis von fast 50 Euro tatsächlich arg übertrieben wirkt ist reduziert erhältlich. Für 29,99€ ein guter Deal auch wenn die Spiele nicht sehr umfangreich ausfallen.

Fast perfekten Multiplayerspaß hingegen bietet Mario Kart 8 Deluxe für die Switch, das Freundschaften auf die Probe stellende Fun-Rennspiel kostet nur 47,99€. Ebenfalls ein Multiplayerhit ist Super Bomberman R für die Switch, das Spiel ist für 39,99€ erhältlich.

