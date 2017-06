20 Jahre GameStar on Tour am 29.6. in Hamburg - Gemeinsam mit euch feiern und in Erinnerungen schwelgen

Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat! Die GameStar wird bald 20 Jahre alt, die Erstausgabe mit dem legendär hässlichen Hexen-2-Cover und dem grandiosen Theme Park als Vollversion erschien am 28.8.1997.

20 Jahre sind im hart umkämpften Spiele-Journalismus alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dafür sind wir dankbar, darauf sind wir stolz, und das wollen wir gemeinsam mit unseren Lesern und Usern nach allen Regeln der Kunst feiern.

Entsprechend werden wir ab Ende Juni alles abfeuern, was die Jubiläums-Kanone hergibt. Freut euch auf spektakuläre Aktionen und Gewinnspiele, jede Menge Wiedersehen mit alten Bekannten, eine Extraportion Nostalgie, selbstverständlich eine besonders aufwändige Jubiläumsausgabe und last but not least ein Bühnenprogramm, mit dem wir gemeinsam mit unseren Fans 20 Jahre GameStar in vier deutschen Großstädten feiern wollen. Und los geht's bereits Ende Juni!

20 Jahre GameStar on Tour am 29.6. in Hamburg

Unsere erste Geburtstagsparty schmeißen wir am 29. Juni im Rahmen des Gamecity-Sommertreffs und in Kooperation mit der gamecity:Hamburg. Hier alle Infos:

Wann und wo?

Am 29 Juni 2017 um 19 Uhr auf der Campus-Gelände der HAW Hamburg.

Was?

Die GameStar-Veteranen Michael Graf und Heiko Klinge erzählen gemeinsam mit einem Überraschungsgast bisher unbekannte Anekdoten aus 20 Jahren GameStar-Historie und zeigen Videos, die sie lieber vergessen würden. Mal interessant, mal kurios, mal amüsant, mal kontrovers - aber immer persönlich, nostalgisch und mit einer (mal mehr, mal weniger) angemessenen Portion Selbstironie. Dazu gibt's leckeres Barbecue und Demo-Stationen von Spielen aus der Hamburger Entwicklerszene.

Wie melde ich mich an und was kostet der Spaß?

Karten gibt's ausschließlich im Vorverkauf auf der offiziellen Veranstaltungs-Homepage und nur solange der Vorrat reicht. Ein Ticket kostet 12 Euro, BBQ-Buffet und Getränke sind im Preis enthalten.

Hamburg ist zu weit weg! Wo kommt ihr außerdem hin?

Die weiteren Termine von 20 Jahre GameStar on Tour (Änderungen vorbehalten):

München: 28.7.2017 im Werk1 und in Kooperation mit Games/Bavaria

28.7.2017 im Werk1 und in Kooperation mit Games/Bavaria Köln: 24. und 25.8.2017 im Rahmen der Gamescom

24. und 25.8.2017 im Rahmen der Gamescom Berlin: 27.9.2017 in der Alten Feuerwache und in Kooperation mit dem Computerspielemuseum sowie dem games:net berlinbrandenburg

Jetzt Tickets für 20 Jahre GameStar on Tour in Hamburg sichern!