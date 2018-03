Battle Royale in Destiny 2, Overwatch oder Call of Duty? Dieser Gedanke ist gar nicht so abwegig, denn der Publisher Activision Blizzard plant offenbar, das aktuelle Super-Genre zu erobern. Konkrete Pläne zu einem BR-Titel sind zwar noch nicht bekannt, Activision sei sich aber »sehr bewusst«, welchen Erfolg andere Publisher bereits mit Spielen aus dem Genre erzielt haben.

Dies besagt zumindest einer Twitter-Meldung von Sarah E. Needleman, einer Reporterin des Wall Street Journals, in der sie über eine Preissteigerung der Activision-Aktie berichtet. Demnach handele die Investment Firma Oppenheimer die Aktie künftig für 87 statt wie zuvor für 70 US-Dollar. Für diesen Anstieg des Marktwerts gibt es laut Oppenheimer drei Gründe:

Erstens erscheinen noch im Jahr 2018 zwei neue Mobile-Spiele aus dem Hause Activision Blizzard. Zweitens hofft man, dass die Overwatch League künftig noch mehr Teams anlockt, an die man weitere und noch teurere Rechte verkaufen kann.

