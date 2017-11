Akte X - Start-Termin der 11. Staffel mit Scully & Mulder steht fest

Der Serienhit Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI (The X-Files) geht nächstes Jahr mit der 11. Staffel weiter.

Jetzt steht auch endlich der genaue Sendetermin fest: Der US-Sender Fox schickt Scully und Mulder am 3. Januar 2018 mit zehn neuen Folgen an den Start. Ein deutscher Starttermin wird noch bekannt gegeben.

Die Wahrheit ist näher als je zuvor

Inzwischen ist auch ein erstes Poster zur neuen Staffel eingetroffen, dass den bekannten Spruch "Die Wahrheit ist irgendwo da draußen" weiterführt: "Die Wahrheit ist näher als je zuvor".

Nähere Details dazu werden noch nicht verraten. Auch sonst ist über die Handlung der neuen Folgen nicht viel bekannt.

Besetzung mit Neuzugang Barbara Hershey

In den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit David Duchovny als Fox Mulder und Gillian Anderson als Dana Scully, sowie Mitch Pileggi als Walter Skinner, William B. Davis als Krebskandidat und Dean Haglund, Tom Braidwood und Bruce Harwood. Auch die beiden FBI-Agenten Miller (Robbie Amell) und Einstein (Lauren Ambrose) werden wieder mitspielen.

Neu dabei ist Barbara Hershey (Once Upon a Time) als Erika Price. Sie spielt darin die einflussreiche Chefin einer mysteriösen Organisation in einer wiederkehrenden Rolle.