Amazon Blitzangebote am 13. Juli - Sony 50 Zoll Curved UHD-TV mit HDR, Nvidia Shield Android TV

Auch Nvidia hat eine Konsole auf dem Markt - eine, mit der sich sogar grafisch anspruchsvolle Spiele am Fernseher zocken lassen. Dass die Shield Android TV-Box von Nvidia nicht in einem Atemzug mit Playstation 4 oder Xbox One genannt wird liegt daran, dass die Konsole selbst nur vergleichsweise wenig Leistung mitbringt, Spiele kommen gestreamt auf den Fernseher. Wahlweise von einem mit Nvidia-GPU ausgestattetem PC im gleichen Netzwerk oder, kostenpflichtig, von Nvidias Servern mit erstaunlich geringer Latenz. Noch praktischer sind allerdings die wirklich guten Medienplayer-Fähigkeiten, ein Punkt bei dem ausgerechnet Sony und Microsoft ein wenig patzen.

Nvidia hat im Rahmen des Prime Day den Preis der Nvidia Shield Android TV bei Amazon von 229,99€ auf nur noch 199,99€ gesenkt, dazu gibt es drei gratis-Monate Zattoo HiQ. In der Packung liegt neben der kompakten Konsole - übrigens mit dem gleichen Tegra-SoC ausgestattet wie Nintendos Switch, kompatibel sind die Spiele aber nicht - auch ein Gamepad und eine Fernbedienung.

Nvidia Shield Android TV Media Streaming Player 16 GByte für nur 199,99€

Die weiteren Angebote sind wieder klassische Blitzangebote. Sie starten also zum angegebenen Zeitpunkt (für Prime-Nutzer, ansonsten 30 Minuten später) und sind dann zeitlich und in der Menge begrenzt.

