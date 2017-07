Amazon Blitzangebote am 17. Juli - Acer Predator 24,5 Zoll mit 240 Hz und G-Sync

Ein schneller Flitzer statt eines trägen IPS-Großbildschirms kann vor allem Ego-Shootern auf die Sprünge helfen. Der Acer Predator XB252Q treibt es in Sachen Geschwindigkeit auf die Spitze: 240 Hz unterstützt das TN-Panel (1 ms Reaktionszeit), garniert mit G-Sync für Nutzer von Nvidia-Grafikkarten. Hier bremst der Monitor auch teure Luxuskarten wie die Titan Xp nicht aus. Acer beschränkt sich auf die bewährte FullHD-Auflösung, was bei 24,5 Zoll Diagonale kein extremer Nachteil sein muss. Vor allem lassen sich so auch mit schwächeren Karten hohe Frameraten entlocken um die 240 Hz auch live bewundern zu können.

