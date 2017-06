Amazon Blitzangebote am 29. Juni - Motorola Moto Z Play nur 249€

Zugegeben, kein Blitzangebot sondern ein Tagesangebot ist unser heutiges Amazon-Highlight: Das Motorola (Lenovo) Moto Z Play für nur 249€. Das Smartphone setzt auf einen 5,5 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit FullHD sowie auf einen flotten Octacore-Prozessor und 3,0 GByte RAM. So starten und laufen alle Apps auch für Ungeduldige schnell genug.

Pfiffig sind die Moto-Mods, Erweiterungen die Anstelle der Rückabdeckung eingesetzt werden können. So lässt sich per Akku-Mod die Laufzeit stark in Richtung alter Nokia-Knochen erhöhen oder ein Videoprojektor nachrüsten. Als Betriebssystem installiert Lenovo Android 6 vor, ein Update auf Android 7 ist verfügbar. Dank adoptable Storage lässt sich eine bis zu 256 GByte große Micro-SD zur Erweiterung des Festspeichers nutzen.

Motorola Moto Z Play Smartphone 5,5 Zoll Octacore, 3+32 GB für nur 249€

