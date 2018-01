Das Thema Amokläufe an Schulen ist ein sowohl trauriges wie hochbrisantes Thema, nicht nur in den USA. Offenbar hat nun die US-Armee und das Homeland Securty Department ein Programm entwickelt, das einen Amoklauf simuliert, um Lehrer auf den Ernstfall vorzubereiten. Das Programm basiert auf der VR-Simulation EDGE, das für 5,6 Millionen US-Dollar entwickelt wurde. In den sozialen Medien löste ein Video der Simulation heftige Reaktionen aus.

Das Szenario des Spiels wurde unter Zuhilfenahme tatsächlicher Amokläufe entwickelt und stellt die Situation äußerst glaubhaft nach. "Obgleich Lehrer sich keine Laufbahn ausgesucht haben, bei der sie mit Beschuss rechneten, wird das leider zur Realität" sagt Tamara Griffith vom Army Research Lab in Orlando, USA.

Teachers didn't choose a career where they expected to have bullets flying at them...unfortunately, that's becoming a reality.