Angebote des Tages bei Amazon - Samsung Galaxy A3 für 189,99€, PC-Spiele stark reduziert

Wer nach einem Einsteiger-Smartphone mit solider Grundausstattung sucht, könnte in den heutigen Amazon Angeboten des Tages fündig werden. Das Samsung Galaxy A3 (2017) besticht mit etwa 13 Stunden durch eine sehr lange Akkulaufzeit, jedoch müssen Nutzer ohne die praktische Schnellladefunktion auskommen. Das braucht es aber gar nicht, innerhalb von zwei Stunden soll das A3 wieder vollständig aufgeladen und voll funktionstüchtig sein.

Das 4,7 Zoll große Super-Amoled-Display bietet mit 720x1280 Bildpixeln zwar nur eine HD-Auflösung an, welche aber vollkommen ausreichend für den täglichen Gebrauch sein sollte. Intern hat das Smartphone 16 GByte Speicherplatz an Bord, dieser kann aber mit einer microSD-Karte locker aufgestockt werden. Trotz des SD-Slots ist das Handy sicher vor Wasser und Staub nach IP68-Zertifizierung geschützt.

Samsung Galaxy A3 (2017) mit 4,7 Zoll Display, Android 6.0 für nur 189,99 Euro

Weiterhin lohnt sich heute ein Blick auf die Speichermedien von SanDisk, Lexar, Seagate und Samsung, die ebenso in den Tagesangeboten zu finden sind. Diese sind heute bis zu 40% reduziert. So könnt ihr beispielsweise euren PC über die SanDisk Ultra II SSD mit 500 GByte (2,5 Zoll) für günstige 134€ aufrüsten. Um den geringen Speicherplatz von Smartphones oder Tablets zu erweitern, bieten sich heute die microSD-Karten mit bis zu 64 GByte Speicher an.

Bis zu 40% Rabatt auf diverse Festplatten, Flash-Laufwerke und SD-Karten

Auch Serien-Fanatiker und Binge-Watcher kommen heute auf ihre Kosten. Bis zu 51% könnt ihr heute auf Serien wie Grimm (Staffel 5), The Big Bang Theory (Staffel 9) oder Gotham (Staffel 2) sparen. Unter den Angeboten sind sowohl Blu-ray- als auch DVD-Editionen zu finden.

Bis zu 51% Rabatt auf Serien

Weitere Herbst-Angebote:

Für Gamer lohnt sich zudem das Stöbern in den PC-Spiele-Angeboten. EA hat seinen Vorrat aufgestockt und die Amazon Herbst-Angebote mit Mass Effect: Andromeda, Dragon Age: Inquisition und den Addons von Sims 4 erweitert. Fußball-Fans erhalten zudem den Origin-Code für FIFA 17 gerade einmal für 15€.

