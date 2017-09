George Orwells Roman Animal Farm (dt. Titel: Farm der Tiere) bekommt eine Spielumsetzung. Dazu hat sich ein kleines Indie-Team (bisher noch ohne Namen) zusammengefunden, die die offiziellen Rechte am Stoff besitzen und daraus ein »Adventure-Tycoon« machen wollen. Im Roman übernehmen Schweine die Führung einer englischen Farm und gründen ein eigenes Gesellschaftssystem, dass sich später als schlimmer herausstellt als das vorherige.

Das Spiel setzt kurz vor dieser Revolution ein und teilt sich in zwei Gameplay-Abschnitte. Zum einen übernimmt der Spieler die Rolle eines der Tiere und muss sich dort verschiedenen Story-Entscheidungen stellen. Darüber hinaus wird der Indie-Titel auch eine Art Wirtschaftssimulation bieten, die einem die Aufgabe überlässt, die Farm zu leiten und zu managen. Wie das genau aussehen wird, ist bisher nicht bekannt.

So liest es sich auf der offiziellen Webseite. Am Projekt sind einige erfahrene Entwickler beteiligt. Dazu gehören Imre Jele (Gründer der Bossa Studios - Entwickler vom Surgeon Simulator und I Am Bread), Andy Payne (Gründer von Just Flight, Appy Nation und Ex-Mastertronic), George Backer (Fable-Serie), Jessica Curry (Everybody's Gone to the Rapture, Dear Esther) und Kate Saxon (Mafia 3, Alien: Isolation, The Witcher 3). Imre Jele sieht in Animal Farm besonders eine Warnung:

Die Entwickler geben auf ihrem Twitter Account an, dass sie die Entwicklung auch lieber stoppen würden, als ein schlechtes Spiel rauszubringen.

We agree with the heartfelt messages asking us not to mess this up. We'd rather stop this project than make a bad game.