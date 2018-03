Anthem - Bioware beschwichtigt Fans nach Abgang des Star-Autoren

Bioware will seine Fans beruhigen und garantiert, dass auch Anthem einen großen Fokus auf die Geschichte setzen wird. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass einer der angesehensten Story-Autoren, Drew Karpyshyn, die Kanadier verlässt und sich anderen Projekten zuwendet.

Auf Twitter äußerte ein Fan nun Bedenken über die mögliche Story-Qualität von Anthem. Der General Manager von Bioware, Casey Hudson, antwortete und versicherte ihm, dass seine Sorge unbegründet sei.

Story will always be an important part of every BioWare game. Drew has wrapped up his work on the project, but Anthem’s Lead Writers and their teams continue to do amazing work developing the world, story, and characters.