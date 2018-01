Anthem - Online-Shooter von BioWare offenbar auf 2019 verschoben

Der Online-Shooter Anthem, den Electronic Arts auf der E3 2017 vorstellte, wird wohl erst 2019 erscheinen. BioWare, das Studio, das mit der Entwicklung des Titels beauftragt ist, fürchtet bei ausbleibendem Erfolg um seine Zukunft. Laut eines Berichts der Webseite Kotaku, haben mehrere BioWare nahestehende Quellen verraten, dass das Studio das Gefühl habe, sein Schicksal sei mit dem von Anthem eng verbunden.

Das sei auch der Grund, warum fast die komplette Belegschaft aktuell mit Hochdruck an Anthem arbeite. Die Studios in Edmonton und Austin sind einzig und allein mit Anthem beschäftigt. Wie bekannt wurde, werkelt BioWare zwar auch an einem neuen Dragon Age, doch Anthem genießt absolute Priorität. Dennoch soll das Spiel nicht mehr im Herbst 2018 erscheinen, wie auf der letztjährigen E3 kommuniziert. Eine Quelle gab zu, dass dieses Datum "niemals realistisch" war. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019 soll der Titel laut Kotaku-Informationen jedoch sicher kommen, um EAs Jahresergebnisse nicht zu gefährden. Das wäre spätestens Ende März 2019.

BioWare fürchtet massive Umstrukturierung

Wie Kotaku schreibt, gibt es die Sorge bei BioWare, dass ein kommerzieller Fehlschlag von Anthem zu siginifikanten Umstrukturierungen im Team führen könnte. Vor allem deshalb, da erst Mitte 2017, in der Folge enttäuschender Verkäufe von Mass Effect: Andromeda, BioWare Montréal aufgelöst und in EA Motive integriert wurde.

Auch die Lootboxen-Kontroverse um Star Wars Battlefront 2 lasse das Team nicht unbedingt besser schlafen. Die Tatsache, dass in der Folge mehrere große YouTuber EA als Feindbild auserkoren haben, demoralisiere das Team. Hinzu kommt, dass auch Activisions Destiny 2 momentan mit Problemen zu kämpfen hat – ein Titel, der Anthem in seiner Grundausrichtung nicht unähnlich ist.

Dennoch soll das Team nicht nur besorgt, sondern auch optimistisch sein. Denn das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist laut Kotaku vorhanden. Die momentanen Turbulenzen lassen intern jedoch immer wieder leichte Zweifel über die Zukunft des Studios aufkeimen.

Zweifel gibt es auch hinsichtlich des Multiplayer-Spiels Star Wars: The Old Republic. Dessen Unterstützung könnte demnächst eingestellt werden, um Ressourcen freizumachen, doch noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen. Was Anthem angeht, resümiert Schreier, der über enge Kontakte zu den Entwicklern verfügt, dass es spektakulär aussehe. Er sieht optimistisch in die Zukunft, merkt jedoch an, dass der Druck auf BioWare enorm sei.