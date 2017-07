Bioware kennt sich mit bizarren PR-Gags aus. 2016 stellten die Entwickler von Mass Effect, Dragon Age und Anthem einen Holiday-Livestream online, der drei Stunden lang einen schweigenden Mann mit N7-Kaffeetasse in der Hand zeigte. Unterbrochen wurde die Aktion nur von Mitarbeitern, die neues Holz in den Kamin legten. Aber drei Stunden in die Kamera zu starren, kostet sicherlich lange nicht so viel wie Biowares neueste Werbeaktion - und die fand direkt in ihrer Heimatstadt Edmonton statt.

Wenn man Biowares neuem Trailer Rising to New Heights: The Anthem Corn Maze Glauben schenkt, dann haben die Jungs und Mädels das diesjährige Maisfeld-Labyrinth in Edmonton gesponsert. Wo vorher nur schmuckloses Gen-Grünzeug wucherte, gedeiht nun ein gigantischer Exo-Suit aus Anthem, umgeben von einem Bioware-Schriftzug und diversen Verzierungen. Erkennen lässt sich das natürlich nur aus der Luft, aber der eigentliche Gag verbirgt sich ohnehin in der Art und Weise, in der das Video zur Aktion gemacht wurde.

Die Inszenierung des Trailers karikiert nämlich den bedeutungsschwangeren, profunden Stil vieler Dev-Diary-Videos in der Gaming-Industrie. Heroische Klänge begleiten den Interview-Zusammenschnitt, Bioware-Mitarbeiter äußern sich mit enthusiastischen Allgemeinplätzen zum epischen Unterfangen des Mais-Mähens: »Es hat Wochen voller Arbeit gekostet, aber letztlich ist das hier das Größte, was wir je getan haben.«