Apple Homepod - Smart-Lautsprecher hinterlässt Ringe auf Holzmöbeln

In den letzten Monaten und Wochen hatte es immer wieder Vorwürfe an Apple gegeben, neue Produkte nicht ausführlich genug zu testen oder zu früh auf den Markt zu bringen. Der neue Smart-Lautsprecher Homepod wurde jedoch gegenüber dem eigentlich geplanten Termin verschoben, um solche Probleme zu vermeiden und ist erst seit einigen Tagen in den USA für 349 US-Dollar zu haben.

Der hohe Preis im Vergleich zu anderen Produkten wie Amazon Echo oder Google Home war für viele Käufer kein Hindernis, doch erneut zeigen sich zum Start Probleme mit einem neuen Apple-Gerät.

Mehrere Probleme beim Setup

So sind laut MacRumors manche Nutzer gar nicht erst in der Lage, den Homepod zu verwenden, weil es eine ganze Reihe unterschiedlicher Software-Fehler gibt. So meldet sich bei den Betroffenen die Homekit-Software mit einem Fehlercode -6722, einem weißen Bildschirm oder eine »Loading«-Meldung ohne sichtlichen Fortschritt.

Hier gibt es aber mögliche Workaround, die unter anderem vorsehen, 30 Minuten lang zu warten, bis die Home-App dann eine Funktion zum Löschen und Zurücksetzen bietet. Weitere Probleme betreffen die WLAN-Verbindung, wobei manchen Käufern wohl nicht klar war, dass der Smart-Speaker nicht mit drahtlosen Netzwerken funktioniert, die neben dem üblichen WLAN-Schlüssel auch noch ein Login benötigen.

Weiße Ringe auf Holzmöbeln

Während sich solche Probleme sicher mit Patches beheben lassen, wirkt ein anderes Problem extrem seltsam. Laut einem Bericht von Wirecutter hinterlässt der Homepod schon nach sehr kurzer Zeit Spuren in Form weißer Ringe auf Holzmöbeln. Da ein Homepod auf einer harten Oberfläche genutzt werden soll, ist ein untergelegtes Tuch keine Lösung. Wirecutter rät daher sogar von der Nutzung »auf guten Möbeln« ab.

Laut Apple ganz normal

Apple hat das Problem inzwischen auch bestätigt und erklärt, dass die Ringe im Laufe der Zeit wieder verschwinden sollten und falls nicht, sollten die Nutzer die Holzoberfläche mit der vom Möbel-Hersteller empfohlenen Methode reinigen. Gegenüber Pocket-Lint erklärte Apple, es sei ganz normal, dass Lautsprecher mit Silikon-Basis bei geölten oder gewachsten Holzoberflächen solche Spuren hinterlassen. Bei Pocket-Lint verschwanden die Ringe aber auch nach Tagen nicht und die Holzoberfläche musste geschliffen und neu geölt werden.