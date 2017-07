Apple iPhone 7 nur 729€, Razer Raiju nur 125€ - Angebote bei Saturn

Saturn startet einen neuen Late-Night-Deal: Nur bis morgen früh um 09:00 sind die Nachtschwärmer-Angebote erhältlich. Heutiges Gamer-Highlight ist das hochwertige Razer Raiju, ein Gamepad für PC und PS4 mit Fokus auf eSports. Verbunden wird es via USB, so dass keiner Funklatenz die Schuld am Versagen zugeschoben werden kann.

Razer Raiju Gaming-Controller, 3m USB für nur 125€

iPhone im Preis reduziert

Mit dem iPhone 7 bietet Saturn zudem ein Angebot, das noch bis kommenden Montag, den 10. Juli, gültig ist. Das Smartphone bietet Apples flotten A10-Prozessor, dem der M10-Motion-Coprozessor zur Seite steht. Dank 4,7 Zoll Displaydiagonale und schmalen Rändern liegt es gut in der Hand. Das Display löst mit 750x1.334 Pixeln auf. Die rückwärtige Kamera mit 12 Megapixeln sorgt für beachtliche Fotos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Apple iPhone 7 Smartphone 4,7 Zoll A10-SoC, iOS für nur 729€

Fusion: Tablet und Notebook im Surface Pro 4

Mit dem Surface Pro 4 bietet auch Microsoft ein hochwertiges und schnelles Stück Highend-Technik an, dank Saturn inklusive praktischem Zubehör. So kostet das Surface Pro 4 mit Core i5-CPU, 4 GB RAM und 128 GByte Festspeicher 849€ - allerdings inklusive Type-Cover und Wireless Display Adapter. Letzter macht aus dem Multifunktions-Tablet im Handumdrehen einen kabellos angebundenen stationären PC.

Microsoft Surface Pro 4 inklusive Zubehör im Angebot ab 699€