Apple Sneaker ab 15.000 US-Dollar - Auktionshaus aus Texas versteigert das Paar

In den frühen 90er-Jahren entwickelte Apple nicht nur Hard- und Software, sondern beschäftigte sich zunehmend mit Mode, darunter entstanden auch erste Prototypen eines Apple-Sneakers. Das auf einem Adidas Modell basierende Paar wird nun am Sonntag 11. Juni 2017 beim texanischen Auktionshaus Heritage Auctions mit einem Startpreis von mindestens 15.000 US-Dollar versteigert.

Das über 25 Jahre alte Paar Apple Sneakers hat laut Business Insider schon einen interessanten Werdegang hinter sich: Zunächst sei es an einen damaligen Mitarbeiter verkauft und viele Jahre später auf eBay für 79 US-Dollar versteigert worden. Durch einen Zufall wurde das Paar bei einem Garagenflohmarkt entdeckt und landete letztlich in den Händen des Auktionshauses.

Den Bildern nach zu urteilen ist das aus weißem Leder gefertigte Paar Schuhe in einem relativ guten, fast neuwertigen Zustand. Das damals von Apple verwendete Regenbogen-Logo ziert die Schuhzunge und ist mitsamt des Firmenschriftzugs auf der Außenseite erneut abgebildet.

Das Auktionshaus setzt einen Startpreis von 15.000 US-Dollar voraus und geht von einem geschätzten Erlös von 30.000 US-Dollar aus. Laut Leon Benrimon, Director of Modern and Contemporary Art bei Heritage Auctions, soll Apple weltweit nur zwei Paar gefertigt haben.

Wer das nötige Kleingeld besitzt, zufällig Schuhgröße 42,5 (US 9,5) hat und derzeit in der Gegend von Beverly Hills ist, kann am Sonntag bei der Auktion von Heritage Auctions teilnehmen.

Quelle: Business Insider