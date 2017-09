Die Assassin's Creed Reihe ermöglicht es uns immer wieder aufs Neue virtuell in historische Zeiten und an ferne Orte zu reisen. So hat uns die Serie bereits ins viktorianische London, in die von Piraten beherrschte Karibik, nach Italien zu Zeiten der Renaissance und an viele andere Schauplätze geschickt.

Im neuesten Ableger Assassin's Creed: Origins geht es für uns demnächst nach Ägypten und dank einem neuen Entdeckermodus können wir dort die Pyramiden und die Gräber der Pharaonen sogar vollkommen frei und ohne Kampfeinlagen erkunden. Der »Educational Modus« (auf Deutsch Lern- oder Pädagogik-Modus) schickt uns dabei auf die sogenannte Discovery Tour, in der uns alle Gegner in Ruhe lassen.

Ohnehin hat die Assassinen-Reihe immer reiche Datenbanken mit allen möglichen Infos über historische Orte, Events und Personen geboten. Sobald der neue Modus Anfang 2018 mit einem kostenlosen Update erscheint, können wir also zum Archäologen werden und alles Wissenswerte über das alte Ägypten und seine Bewohner lernen.

Creative Director Jean Guesdon erklärt außerdem, dass der Modus auch im Geschichtsunterricht in Schulen Anwendung finden könnte:

"Das ist etwas, das wir schon lange geplant hatten und nach dem uns Lehrer häufig gefragt haben. Die Discovery Tour [...] soll ein lehrreicher Modus werden, er ist also klar auf Bildung ausgelegt und darauf, den Leuten mehr Fakten und akademisches Wissen zu vermitteln. "

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf der Gamescom hatten wir sogar schon die Gelegenheit das Abenteuer anzuspielen. Wie fantastisch die ägyptische Spielwelt geworden ist, könnt ihr in unserer Preview zu AC: Origins nachlesen.