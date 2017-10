Asus Geforce GTX 1080 Strix + Destiny 2 + AC Origins nur 555€ - Im Angebot bei eBay

Alternate bietet via eBay die Geforce GTX 1080 in der ruhigen und flotten Strix-Variante von Asus für nur 555€ an. eBay-Plus-Nutzer sparen weitere 50 Euro beim Kauf der Karte.