Viel ist auch weiterhin nicht bekannt über das neue Avengers-Spiel, welches bei Square Enix, genauer gesagt bei Crystal Dynamics, entsteht. Sicher ist jetzt aber, dass mehrere hochkarätige Branchengrößen zum Projekt stoßen, welches bei den Tomb Raider-Machern entsteht. Das berichtet Siliconera.

So hat sich Crystal Dynamics mit ehemaligen Entwicklern von Naughty Dog (The Last of Us), Monolith (Mittelerde: Schatten des Krieges), Sledgehammer Games (Call of Duty: WW2) und weiteren vergrößert. Insgesamt haben sich 15 neue Mitarbeiter dem Team angeschlossen. Die bekanntesten sind der ehemalige Creative Director von Naughty Dog, Shaun Escayg, der in der gleichen Rolle am Avengers-Spiel arbeiten wird und Stephen Barry, der Game Director wird.

Barry war zuvor bei EA als Director of Product Development bei Visceral Games (Dead Space, Battlefield: Hardline) tätig.

Die Studioleiter von Crystal Dynamics, Scot Amos und Ron Rosenberg haben dazu folgende Stellungnahme herausgegeben. Scot Amos:

"Wir verpflichten uns, unseren Spielern eine unglaubliche und komplett eigentändige Avengers-Erfahrung zu bieten und das bedeutet, dass wir stets nach tollen Entwicklern Ausschau halten, um sie zu unserem Team an erstklassigen Talenten hinzuzufügen. Mit fortschreitender Entwicklung wächst unser Studio. Der unglaubliche Fortschritt, den wir mit dem Avengers-Projekt machen, motiviert uns, unser Ziel zu erreichen, etwas zu schaffen, das alle Marvel-Fans stolz machen wird und das sie für Jahre spielen werden."

Ron Rosenberg fügt hinzu:

"Wir haben gerade fünfzehn weltbekannte Industriegrößen in den Feldern Produktionsleitung, Animation, Design, Kunst und Programmierung verpflichtet, die zuvor an Spielen wie Batman: Arkham Origins, Dead Space, Star Wars: Battlefront und vielen mehr gearbeitet haben. "

Bleibt zu hoffen, dass sich dieses All-Star-Team bezahlt macht und das Spiel so gut wird, wie es die Entwickler versprechen.